Los pantanos de la cuenca del Segura ganan 9 hectómetros cúbicos en la última semana

MADRID/MURCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 225 hectómetros cúbicos, nueve más que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este martes por Europa Press.

Los embalses del Segura disponen de 19 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 75 menos que la media que suelen almacenar en esta época (300 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 19,7% de su capacidad total.

En el conjunto del país, la reserva hídrica almacena 28.786 hectómetros cúbicos y está al 51,4% de su capacidad. Esto supone 38 hm3 más que la semana pasada, es decir, el 0,1% de la capacidad total actual de los embalses.

En comparación, los embalses están prácticamente al mismo nivel que el año pasado --cuando la reserva hídrica estaba al 51,6% con 28.952 hm3-- y 6,7 puntos por encima de la media de la última década para estas fechas --cuando los embalses estaban al 44,7% con 25.976 hm3.

Esta semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península. En concreto, la máxima se ha producido en San Sebatián - Donostia, donde se han registrado 32,7 litros por metro cuadrado (l/m2). Además, la vertiente atlántica está al 52% mientras que la mediterránea se encuentra al 49,2%.

Las cuencas que están por encima del 50% son el Cantábrico Oriental (65,8%), el Cantábrico Occidental (55,5%), el Miño-Sil (54,5%), las Cuencas internas del País Vasco (71,4%), el Duero (51,9%), el Tajo (56,2%), el Guadiana (57,5%), el Tinto, Odiel y Piedras (63,8%), el Ebro (52,3%) y las Cuencas internas de Cataluña (72,5%).

Por debajo del 50% están Galicia Costa (47,1%), Guadalete-Barbate (40,8%), el Guadalquivir (41,2%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (42,6%), el Júcar (49,7%) y el Segura, que sigue a la cola y está al 19,7% de su capacidad.