Los pantanos de la cuenca del Segura ganan 4 hectómetros cúbicos en la última semana

MURCIA/MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 234 hectómetros cúbicos, cuatro más que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este martes por Europa Press.

Los embalses del Segura disponen de 12 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 66 menos que la media que suelen almacenar en esta época (300 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 20,5% de su capacidad total.

En el conjunto del país, la reserva hídrica está al 53,8% de su capacidad con 30.148 hectómetros cúbicos (hm3) tras ganar 213 hm3 en una semana, o lo que es lo mismo, el 0,4% de su capacidad total, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Esto supone 8,6 puntos por encima de la media de la última década y 2,7 puntos más que el año pasado por estas fechas.

Esta semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a la vertiente Atlántica y en menor medida a la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en San Sebastián - Donostia con 86,3 litros por metro cuadrado (l/m2). Por vertientes, la atlántica está al 54,9% y la mediterránea, al 50,2%.

Las cuencas que están por encima del 50% son el Cantábrico Oriental (67,1%); el Cantábrico Occidental (57,6%); el Miño-Sil (56,6%); Galicia Costa (56,9%); las Cuencas internas del País Vasco (76,2%); el Duero (56,6%); el Tajo (59,1%); el Guadiana (58,1%); el Tinto, Odiel y Piedras (73,8%); el Ebro (54%); y las Cuencas internas de Cataluña (71,9%).

En el lado contrario, las que están por debajo de la mitad son Guadalete-Barbate (42,2%); Guadalquivir (44,6%); la Cuenca Mediterránea Andaluza (42,9%); el Júcar (49,9%); y el Segura, que sigue a la cola y se encuentra al 20,5% de su capacidad.