Los pantanos de la cuenca del Segura ganan 2 hectómetros cúbicos en la última semana

MURCIA/MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 540 hectómetros cúbicos, 2 más que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este martes por Europa Press.

Los embalses del Segura disponen de 320 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 195 más que la media que suelen almacenar en esta época (345 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 47,4% de su capacidad total.

En el conjunto de España, la reserva hídrica española se mantiene al 83% de su capacidad con 46.495 hectómetros cúbicos (hm3) tras una semana con lluvias escasas en la que los embalses sólo han recogido 1 hm3, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) recogidos por Europa Press.

Por zonas, las precipitaciones han sido escasas en la vertiente Atlántica y prácticamente nulas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Santander, donde se han acumulado 25 litros por metro cuadrado (l/m2). En este marco, la vertiente atlántica está al 84,9% con 36.036 hm3 mientras que la mediterránea se encuentra al 76,6% con 10.459 hm3.

En total, seis cuencas están por encima del 90%: las Cuencas internas del País Vasco (95,2%); las Cuencas internas de Cataluña (92%), Galicia Costa (91,8%); Cantábrico Oriental (91,8%); Tinto, Odiel y Piedras (91,7%) y Guadalete-Barbate (91,6%).

Además, hay siete por encima del 80%: el Miño-Sil (89,5%); el Cantábrico Occidental (86,1%); el Guadiana (85,6%); el Duero (85,5%); el Ebro (84,4%); el Tajo (83%); y el Guadalquivir (82,5%). Por detrás están la Cuenca Mediterránea Andaluza al 73,9%, el Júcar al 64,7% y el Segura, a la cola al 47,4%.