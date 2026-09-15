Los pantanos de la cuenca del Segura pierden 2 hectómetros cúbicos en la última semana

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MADRID/MURCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 602 hectómetros cúbicos, dos menos que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este martes por Europa Press.

Los embalses del Segura disponen de 379 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 301 más que la media que suelen almacenar en esta época (301 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 52,8%de su capacidad total.

RESERVA HÍDRICA NACIONAL

En el conjunto nacional, la reserva hídrica se encuentra al 61,8% con 34.662 hectómetros cúbicos (hm3) según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) recogidos por Europa Press. Durante la última semana ha perdido 446 hm3, o lo que es lo mismo, el 0,8% de su capacidad total.

Constituye la primera semana en la que una cuenca hidrográfica ha caído a menos del 50% de su capacidad desde el 17 de marzo. En este caso ha sido el Ebro, que esta semana está al 49,8% de su capacidad. La vertiente atlántica está al 64,5% y almacena 27.389 hm3. Por su parte, la mediterránea se encuentra al 53,3% con 7.273 hm3.

En estos últimos días, las precipitaciones han afectado considerablemente a la vertiente Atlántica y en menor medida a la vertiente Mediterránea. En concreto, la máxima se ha producido en Barcelona, donde se han recogido 42,4 litros por metro cuadrado (l/m2).

En concreto, hay cinco cuencas por encima del 70%: Guadalete-Barbate (76,9%); las Cuencas internas del País Vasco (76,2%); las Cuencas internas de Cataluña (75,3%); el Guadiana (73,1%); y el Guadalquivir (71,0%). Además, hay cinco que superan el 60%: Tinto, Odiel y Piedras (69,9%); la Cuenca Mediterránea Andaluza (65,7%); el Cantábrico Occidental (62,2%); el Miño-Sil (62%); y el Cantábrico Oriental (61,6%).

Por encima del 50% se encuentran el resto: el Duero está al 58,2%; Galicia Costa, al 56,6%; el Tajo, al 56,4%; el Júcar, al 52,9%; el Segura, al 52,8%; y el Ebro, al 49,8%. De acuerdo con Transición Ecológica, la reserva de uso consuntivo --es decir, humano-- está al 61,9% con 24.017 hm3. Además, la de uso hidroeléctrico se encuentra al 61,73% con 10.645 hm3.