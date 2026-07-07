El Parlamento Europeo aprueba el informe del eurodiputado Marcos Ros para reforzar la alfabetización mediática

El eurodiputado socialista Marcos Ros - PSOE

MURCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha aprobado el informe de iniciativa sobre una nueva estrategia comunitaria para la alfabetización mediática y el aprendizaje digital, una ponencia que ha liderado el eurodiputado socialista murciano Marcos Ros

El texto definitivo, que ha salido adelante tras su tramitación en la Comisión de Cultura y Educación (CULT), sienta las bases de la futura acción de la Unión Europea para fortalecer la capacidad de la ciudadanía a la hora de desenvolverse de forma crítica, segura y responsable en el entorno digital actual.

La resolución parlamentaria defiende que la alfabetización mediática debe convertirse en una competencia esencial a lo largo de toda la vida.

En un contexto que el informe define como marcado por la proliferación de la desinformación, la expansión de la inteligencia artificial, los contenidos de formato corto y la creciente influencia de las plataformas digitales, la Eurocámara apuesta por dotar a la sociedad de herramientas técnicas y analíticas que permitan distinguir la información veraz de la manipulación, de cara a garantizar una participación activa en la vida democrática.

"Durante mucho tiempo vimos la expansión de internet y las redes sociales con optimismo, pero ese optimismo se ha nublado. La concentración de poder en pocas manos, la opacidad de las plataformas y un modelo de negocio diseñado para captar constantemente nuestra atención han transformado profundamente el espacio digital", ha afirmado Ros.

Por este motivo, el parlamentario ha defendido que la alfabetización mediática y digital constituye una "necesidad democrática" puesto que, en la actualidad, "proteger nuestra democracia empieza por empoderar a la ciudadanía".

USO RESPONSABLE DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

El texto adopta una visión amplia de la alfabetización mediática que trasciende el aprendizaje de las competencias técnicas e incorpora valores como el pensamiento crítico, la creatividad, la autorreflexión y el uso responsable de las tecnologías de la información.

Asimismo, el documento aprobado aprobado pone un foco especial en los riesgos específicos que afrontan los niños, los adolescentes, las personas mayores y otros colectivos vulnerables frente a amenazas como el ciberacoso, las estafas, la manipulación mediante inteligencia artificial o las injerencias extranjeras.

"Hace décadas entendimos que no existía una ciudadanía plena sin saber leer y escribir. Hoy ocurre algo parecido: en la era digital nadie puede ejercer plenamente sus derechos si no distingue la realidad de la desinformación, si no reconoce una manipulación generada por inteligencia artificial o si no entiende cómo funcionan los algoritmos", ha señalado el eurodiputado.

Entre sus principales recomendaciones de carácter político y normativo, el informe reclama una mayor coordinación entre los Estados miembros, una aplicación efectiva de la legislación sectorial ya existente y un compromiso más firme por parte de las grandes plataformas digitales.

A estas últimas se les exige aumentar la transparencia de sus sistemas, etiquetar los contenidos generados por inteligencia artificial y reducir los riesgos sistémicos derivados de sus propios algoritmos de difusión. "Ningún Estado miembro puede afrontar este desafío por sí solo", ha concluido Ros.