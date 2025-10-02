El Parque de Fofó acogerá el festival solidario ROCKBIF en beneficio de los pacientes con Espina Bífida - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El auditorio municipal Parque de Fofó volverá a acoger el 10 de octubre el concierto benéfico ROCKBIF'25 a favor de la Asociación Murciana de Padres e Hijos con Espina Bífida (AMUPHEB) con el objetivo de sensibilizar sobre esta patología y recaudar fondos para los proyectos que desarrolla la entidad.

El cartel lo encabeza el grupo murciano El Sótano del Doctor, que rendirá homenaje a la música española de los 80. La cita contará también con la participación especial de la banda murciana Origo, revelación en la escena indie nacional y nominada a los Premios Odeón.

Los concejales de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad, Ascensión Carreño; de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres; y de Cultura e Identidad, Diego Avilés, han presentado esta edición del festival junto a la presidenta de AMUPHEB, Carmen Gil, y han subrayado la importancia de este evento "para dar visibilidad a esta afección, así como sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre la realidad de las personas que padecen espina bífida y recaudar fondos para destinarlos al desarrollo de los proyectos que llevan a cabo desde la entidad para el tratamiento de esta patología".

Durante la presentación, la presidenta de AMUPHEB, Carmen Gil, ha mostrado el agradecimiento de la entidad al Ayuntamiento de Murcia y a la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, por la colaboración estrecha durante años de ambas instituciones con AMUPHEB y las familias de pacientes con espina bífica. Por ello, ha hecho entrega de dos reconocimientos a la consejera, Conchita Ruiz, y a las ediles Ascensión Carreño y Pilar Torres.

Las entradas, que ya están disponibles para su compra, se pueden adquirir en la web compralaentrada.com. Las personas interesadas podrán obtener más información llamando a Amupheb en el teléfono 968 294 708.

UNA ASOCIACIÓN CON MÁS DE 40 AÑOS DE TRAYECTORIA

AMUPHEB nació en 1980 de la mano de un grupo de padres preocupados por el futuro de sus hijos con espina bífida. Desde entonces, se ha consolidado como un referente en la Región de Murcia gracias a una amplia red de servicios y programas que incluyen desde atención temprana, fisioterapia e intervención psicológica hasta proyectos de inclusión social, apoyo a familias, campañas educativas y programas de autonomía para personas con discapacidad.

La asociación, declarada de Utilidad Pública en 2018, combina la labor profesional con labores de voluntariado y participación social. Además, pertenece a redes como FAMDIF y FEBHI, a través de las que amplía la proyección de su labor a nivel autonómico y nacional.