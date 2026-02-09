Parque Metropolitano Oeste inicia su puesta en marcha con el respaldo de la sociedad civil murciana

El alcalde de Murcia, José Ballesta, presenta el Parque Metropolitano Oeste - AYUNTAMIENTO MURCIA

MURCIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parque Metropolitano Oeste ha iniciado su puesta en marcha con el respaldo de la sociedad civil murciana. El alcalde de Murcia, José Ballesta, acompañado del concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha presentado a las asociaciones, entidades y vecinos de El Carmen, Barriomar y del distrito Centro-Oeste un proyecto estratégico que marcará el futuro urbanístico, ambiental y social del municipio y que convertirá este espacio en el mayor pulmón verde de la ciudad.

Durante el acto de presentación se ha procedido también a la firma de los contratos con las empresas que ejecutarán las obras. El Lote 1, correspondiente a la obra civil y la urbanización, lo desarrollará Serrano Aznar Obras Públicas SLU, representada por su delegado de Construcción Levante e ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Rafael Vidal Arenas. Por su parte, el Lote 2, relativo al equipamiento infantil, ha sido adjudicado a Lappset España VR SL y rubricado por el arquitecto y director del departamento de diseño, Manuel Manzano.

El proyecto cuenta con una inversión total de 6,3 millones de euros y un plazo de ejecución estimado de 12 meses y se articula en dos lotes diferenciados: uno dedicado a la urbanización, las zonas verdes y las infraestructuras inteligentes del parque, y un segundo centrado en una gran área infantil temática, concebida como un espacio de creatividad, inclusión y aprendizaje a través del juego.

El objetivo es que este lugar "se convierta en un espacio de encuentro, un espacio de convivencia, de transmisión de valores, un espacio en el que de alguna manera también se cuenten historias y que quede unido a la memoria colectiva de todos los murcianos", ha destacado durante su intervención el alcalde de Murcia, José Ballesta.

Uno de los elementos más singulares del proyecto será el área infantil temática, que ocupará cerca de 4.000 metros cuadrados y estará inspirada en los grandes inventores de la Región de Murcia.

A través de diferentes elementos lúdicos e interactivos, este espacio rendirá homenaje a figuras como Isaac Peral y su submarino, Juan de la Cierva y el autogiro, Victoria Pérez Rivas y el bidón de aluminio, Hortensia Martínez y el grifo automático, o Emilio Pérez Piñero y sus innovadoras estructuras de cúpulas.

El diseño se articula en torno a una gran estructura icónica inspirada en el autogiro, que superará los 15 metros de altura y se conectará con el resto de elementos mediante plataformas, pasarelas, rampas, redes, escaleras y toboganes.

La cúpula, de 11 metros, funcionará además como mirador panorámico hacia el parque y la ciudad. El conjunto se completa con una tirolina de 30 metros, columpios, puentes, balancines, casitas y areneros, hasta superar los 100 elementos de juego, todos ellos diseñados desde un enfoque adaptado e inclusivo.

Este lote ha sido adjudicado a Lappset España VR SL por un importe de 1.086.822 euros, priorizando criterios de calidad técnica, creatividad, sostenibilidad y coherencia con el conjunto del proyecto.

El Parque Metropolitano del Oeste se enmarca en la estrategia Murcia Río y permitirá la regeneración ambiental y social del entorno de Barriomar, mejorando la conectividad entre barrios y reforzando la relación de la ciudad con el río Segura. Esta actuación conectará este ámbito con el Malecón, el Paseo Fluvial y el centro urbano.

El Lote 1, adjudicado a Serrano Aznar Obras Públicas SLU por un importe de 4,8 millones de euros, contempla la creación de amplias zonas verdes, itinerarios peatonales y ciclistas, espacios estanciales y áreas de sombra, así como la recuperación de elementos patrimoniales y de la huerta tradicional.

El proyecto permitirá la plantación de 5.800 ejemplares vegetales, entre ellos más de 800 árboles de gran porte, junto a especies autóctonas del entorno mediterráneo.

La actuación se integra, asimismo, en el Plan Foresta, la estrategia medioambiental urbana del Ayuntamiento de Murcia, cuyo objetivo es duplicar la masa verde del municipio para 2030, alcanzando los 200.000 ejemplares vegetales y reforzando la biodiversidad urbana.

El agua será otro de los grandes elementos vertebradores del parque, con ocho fuentes ornamentales integradas en el Plan Alberca y un lago naturalizado de 800 metros cuadrados, que contribuirá al equilibrio ecológico y a la regulación térmica del entorno.

El Parque Metropolitano del Oeste será, además, la primera infraestructura verde inteligente del municipio, dotada de sensores de calidad del aire, polen y ruido, estación meteorológica propia, sistemas de control del riego y de la iluminación LED telegestionada, señalización interactiva, puntos de recarga para vehículos de movilidad personal, conexión WIFI y un gran tótem informativo digital.

Así, el Ayuntamiento de Murcia avanza en una hoja de ruta clara para el desarrollo de las grandes actuaciones que definirán la ciudad del futuro, apostando por un nuevo espacio público de referencia que combine innovación, sostenibilidad, participación ciudadana e identidad propia.