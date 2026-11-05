El 'Pasaporte Paparajote' de una estudiante de la UCAM, entre los ocho mejores TFM de turismo de España

La estadounidense Maggie Marie Dickmann, alumni de la Universidad Católica San Antonio (UCAM) - UCAM

MURCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La estadounidense Maggie Marie Dickmann, alumni de la Universidad Católica San Antonio (UCAM), ha sido seleccionada entre los ocho mejores trabajos de fin de máster de España en los premios REDINTUR 2025/2026 por su propuesta 'Pasaporte Paparajote', una iniciativa que plantea recorrer bares tradicionales de Murcia para descubrir su gastronomía y costumbres locales y promover un turismo sostenible.

Dickmann defenderá su proyecto el próximo 12 de noviembre en Cáceres, durante el XVI Foro de la Red Interuniversitaria de Posgrados en Turismo, donde se dará a conocer el fallo de los premios nacionales, según ha informado la Universidad.

El trabajo, titulado 'The Paparajote Passport: A Gastronomic Passport for Enculturation and Cultural Sustainability in the City of Murcia, Spain', propone crear un folleto físico bilingüe, en español e inglés, que facilite la inmersión cultural de los visitantes internacionales y fomente su interacción con los establecimientos tradicionales.

El pasaporte plantea distintas rutas gastronómicas por la ciudad, organizadas según su temática, duración y presupuesto, con un sistema de sellado de visitas. Entre las opciones contempla desde recorridos breves de fin de semana hasta retos para completar veinte tapas, que permitirían desbloquear recetas tradicionales.

La propuesta incluye información sobre la historia de los locales, sus tapas más representativas y los ingredientes que utilizan, así como expresiones típicas de la Región y pautas de convivencia para facilitar la relación de los visitantes con los hosteleros y el entorno local.

El proyecto también aborda los posibles efectos del aumento del turismo internacional, como la masificación de los establecimientos tradicionales o la gentrificación. Para ello, incorpora encuestas a residentes y profesionales del sector y plantea distribuir las rutas por distintos barrios, además de seleccionar los establecimientos por su valor cultural y no por criterios publicitarios.

"La idea es reducir el riesgo al mínimo posible, para lo que las rutas buscarán repartir a los visitantes por distintos barrios en vez de concentrarlos en los mismos sitios", explica Dickmann, quien también propone que un grupo de expertos locales participe en la selección de los bares, descartando el pago por publicidad.

Tras su selección como finalista, la autora busca establecer colaboraciones con organizaciones públicas y privadas para desarrollar el 'Pasaporte Paparajote' y convertirlo en una iniciativa turística real.