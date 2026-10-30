La patronal del metal apuesta por mejorar el blindaje de los salarios y eleva su oferta retributiva

Archivo - Imagen de la sede de la FREMM en Murcia (Archivo) - FREMM - Archivo

MURCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM) ha elevado su oferta respecto al preacuerdo firmado el pasado 24 de julio, suponiendo un aumento salarial acumulado del 17,89% a cinco años, superior al 15,86% a cuatro años contemplado en el documento citado, lo que supone un incremento de un 12,80%. Este aumento se presentó durante el acto de mediación celebrado el pasado miércoles.

Tras esta reunión, FREMM considera que ahora "le toca mover ficha" a los sindicatos, puesto que su oferta no fue contestada por la parte social, según han informado desde la patronal.

Asimismo, propone elevar del 50 % al 70 % el porcentaje de la diferencia respecto al IPC que se tendría en cuenta para actualizar los salarios. Según la propuesta, esta medida permitiría ajustar en mayor medida las retribuciones a la evolución de los precios en caso de que la inflación vuelva a aumentar.

JORNADA, DESCANSO Y CONCILIACIÓN

La oferta incorpora además la reducción de jornada, que sube de las 7 horas acordadas en julio a 8 horas, que se aplicarán de forma progresiva. El resultado permitirá disfrutar de un día no laborable adicional al año en 2030, sin renunciar a las mejoras retributivas.

Para la patronal, esta medida "avanza en conciliación familiar, descanso y tiempo de ocio, y completa un paquete diseñado para hacer más atractivo el acuerdo, sin comprometer la competitividad de las cerca de 8.000 empresas del sector".

SUBROGACIÓN

La patronal ha apuntado que también se ha extendido a Cartagena la subrogación que ya existía en el municipio de Murcia para servicios de alumbrado público y mantenimiento de semáforos. Además, se incorporan a hospitales públicos y centros penitenciarios de la Región.

En caso de cambiar la empresa adjudicataria, los trabajadores afectados podrán conservar su puesto, antigüedad y condiciones laborales, conforme a los requisitos establecidos en el convenio.

ASTILLEROS, PETROQUÍMICA Y PARADAS TÉCNICAS EN ESCOMBRERAS

El acuerdo recoge un plus para para actividades industriales y navales, pensados para reconocer las particularidades de determinados trabajos en los astilleros públicos.

La propuesta fija un plus industrial y petroquímico de 6 euros al día para los trabajos realizados en refinerías y plantas petroquímicas. En el caso del plus de astilleros, se mantiene en 15 euros al día para los oficiales de primera y en 10 euros al día para el resto de profesionales de oficio, con una implantación progresiva.

En el caso del desempeño, la patronal plantea 44 euros al día de lunes a viernes y en 70,52 euros al día los sábados, domingos y festivos.

DIETAS AL ALZA Y ACUERDOS PREVIOS

El paquete incluye también nuevas ayudas para los desplazamientos laborales, subiendo la dieta completa hasta un 27% y la media dieta hasta un 23%, mientras se reduce la distancia mínima exigida para percibirlas, ampliando así el número de beneficiarios.

FREMM ha apuntado que las partes ya habían consensuado once materias sobre seguridad, igualdad, conciliación, jubilación y derechos laborales, entre otras, en el preacuerdo, con 26 puntos del convenio cerrados, de los que 11 fueron consensuados con los sindicatos.

La patronal considera que ahora "le toca mover ficha" a los sindicatos y confía en que presenten sus propuestas en la mesa de conciliación del próximo lunes. Entienden que la negociación está en la recta final para cerrar el convenio, por lo que pide que "pongan fin al conflicto y se vuelva a una negociación con voluntad de avanzar".

SEGUIMIENTO DE LA HUELGA

Desde FREMM han señalado que el seguimiento está por debajo del 1,9% en la cuarta jornada, frente al 2,8% del primer día, siendo unos 650 trabajadores de los 35.000 del sector. El descenso los atribuyen a una reincorporación progresiva de empleados a sus puestos de trabajo.

La práctica totalidad de las 8.000 empresas mantiene su actividad con normalidad en los 45 municipios de la Región, han indicado. Las incidencias se concentran en zonas de Murcia y Cartagena, según información obtenida por la patronal mediante su red de contactos comarcales, que informa diariamente de la situación en cada municipio y le permite calcular la incidencia real sobre empresas y trabajadores.