La patronal tilda de "desfavorable" la evolución del mercado laboral en la Región en septiembre

MURCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) y la Cámara de Comercio de Murcia han calificado de "desfavorable" la evolución del mercado laboral durante el mes de septiembre, si bien han destacado que la Región mantiene una "senda consistente de creación de empleo" en términos interanuales.

En su informe conjunto, ambas entidades han argumentado que el balance mensual ha resultado negativo porque al incremento de 1.225 parados (+1,6%) se ha sumado la pérdida de 1.482 afiliados a la Seguridad Social respecto a agosto (-0,2%). Un comportamiento que, según han resaltado, contrasta con el escenario medio de España, donde la ocupación ha crecido un 0,4% en el último mes.

Los organismos empresariales han puesto el foco en la divergencia interanual y han advertido de que el incremento del paro en la Región en el último año (+3,2%) contrapone la tendencia del conjunto del país, donde el desempleo ha descendido un 1,7% en el mismo periodo.

Pese a este diagnóstico sobre el noveno mes del año, patronal y Cámara han matizado que la economía sostiene una dinámica interanual "consistente" apoyada en un aumento de 23.424 ocupados respecto a septiembre de 2025 (+3,5%).

No obstante, han precisado que esta cifra se encuentra "condicionada por el número de afiliados extranjeros regularizados en alta por el proceso extraordinario", que al cierre del mes alcanzaba los 15.666 trabajadores.

Asimismo, CROEM y la Cámara de Comercio han valorado de forma positiva la calidad del empleo generado en lo que va de año y han hecho hincapié en que el 56,4% de los contratos formalizados entre enero y septiembre han sido indefinidos, lo que sitúa a la Región de Murcia como la segunda comunidad con mayor proporción de contratación fija.