Patty Lamond recita este lunes los versos de 'Intentario' en el Café El Sur de Murcia, dentro de los 'Lunes Literarios'

La artista Patty Lamond - PATTY LAMOND

MURCIA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La artista Patty Lamond participa este lunes, a partir de las 21.00 horas, en el ciclo de recitales de los 'Lunes Literarios' que acoge el Café El Sur de Murcia. Lo hará con su poemario 'Intentario', publicado en Ondina Ediciones.

Los versos de ese libro, como indica en el prólogo la poeta y profesora Charo Guarino, invitan "a disfrutar el aquí y el ahora con naturalidad y sencillez, sin prejuicios, y a rendir homenaje a los que nos precedieron y existieron antes que nosotros, a nuestros recuerdos de infancia, a nuestro yo de ayer, proyectándonos a un tiempo en el presente y el porvenir".

"Se percibe nítidamente su preocupación, expresada en ciertos versos de forma explícita, por dejar un mundo mejor a los que nos sucederán,para que puedan gozar de aquello que nos ha alegrado el camino en nuestro devenir terreno", añade Guarino.

En resumen, 'Intentario' es un poemario "de amor en el sentido más amplio: amor al prójimo, a uno mismo y, sobre todo, a la vida, con todo lo que conlleva esa combinación de sueños y metas por alcanzar no exentas de contratiempos".

Patty Lamond gestó en 2015 'Mirilla Verde Lamond', un espacio donde desmenuzar el tiempo, a través de variadas disciplinas artísticas como medio de expresión y trabajo. Con Mirilla dio a la luz proyectos como 'The Good Team', geolocalización de buenas noticias; elaboración de corazones con sentido; o La Jukebox de la Poesía.

"Además del que empleo en danzar, escribir, crear o jugar, mi tiempo preferido es el que no está planificado, justo donde sucede la magia, en todo aquello que no se puede controlar", subraya la escritora.