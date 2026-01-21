La pedanía murciana de La Arboleja contará con autobús por las tardes y servicio los sábados

Autobuses en Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La pedanía murciana de La Arboleja contará con autobús por las tardes en el marco del nuevo modelo de transporte público municipal, ya licitado por el Ayuntamiento capitalino, según informaron fuentes del Ayuntamiento en un comunicado.

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha destacado que la puesta en marcha del nuevo modelo permitirá además dotar a La Arboleja de servicio los sábados, ampliando también el horario de tardes a esta jornada.

Entre las principales mejoras previstas se encuentra la creación de una conexión directa en autobús con el centro de salud de San Andrés. Los vecinos también podrán llegar al Hospital Virgen de la Arrixaca y a los campus universitarios de Espinardo, de la Universidad de Murcia (UMU), y Los Jerónimos, de la UCAM, realizando un único transbordo.

La puesta en marcha del servicio por las tardes permitirá retrasar la salida del último autobús en dirección a Murcia desde las 13.50 horas en la actualidad a las 21.45.

Estas mejoras se verán reforzadas por la nueva ordenanza de tarifas, que reducirá el precio de billetes y bonos, equiparando el coste del transporte público en las líneas urbanas y de pedanías, así como por la renovación de la flota prevista en el nuevo modelo de transporte, que incluye vehículos modernos y de altas prestaciones.