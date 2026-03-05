Pedreño anuncia la instalación de cámaras de seguridad en los servicios de urgencia de Atención Primaria

Hospital Universitario Reina Sofía - EUROPA PRESS

Vox dice que la sanidad es una "maraña de líos contables" y el consejero asegura que la práctica totalidad de las facturas se han pagado

CARTAGENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha anunciado este jueves en la sesión plenaria un contrato del Servicio Murciano de Salud (SMS) que permitirá la instalación de cámaras de seguridad en los servicios de urgencia de Atención Primaria, en aras de "garantizar la seguridad de los profesionales y los ciudadanos".

En total, ha precisado, una veintena de cámaras y nueve de videovigilancia "precisamente dentro de las medidas del II Plan de Prevención y Atención a las Agresiones del Personal del Servicio Murciano de Salud (SMS)".

Pedreño ha hecho este anuncio tras ser interpelado en la Cámara por la diputada del grupo parlamentario Socialista, María Soledad Sánchez, que le ha preguntado si "se está haciendo una gestión eficaz, eficiente y responsable de los recursos sanitarios dentro del SMS".

El consejero ha manifestado, al hilo, que con la infrafinanciación existente "es como hacer vida y milagro una familia que le falta dinero para llegar a final de mes" y ha aludido a las prestaciones que tiene el SMS en ámbitos tan "importantes" como cribados, enfermedades raras, trasplantes, atención de cuidados paliativos, siendo "pioneros" en algunos de ellos.

La diputada socialista ha hecho referencia a las palabras de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, que denunció el pasado año que los presupuestos sanitarios de 2025 en la Región de Murcia "son una falsa contable que agrava el colapso financiero y deteriora la sanidad pública".

Tras aludir a varios informes, ha denunciado los "continuos escándalos de fraude y corruptela en los sobrecostes de las compras de suministros sanitarios, donde el resultado es claro", a lo que el consejero la ha respondido que "ovejas negras hay en todos los sitios y en el gobierno de España hay rebaños enteros".

La diputada socialista ha argumentado que "el dinero que falta para contratar médicos es el mismo que López Miras pierde con su nefasta y fraudulenta gestión; el Tribunal de Cuentas detecta derivaciones millonarias a la sanidad pública en la Región al margen de la ley". Y es que, ha indicado, "la presunta trama de la central de compras del Servicio Murciano de Salud dejaría ya un fraude de 1,7 millones".

Por ello, ha preguntado a qué se dedica el Gobierno de López Miras además "de las ferias, los congresos, las fiestas, las jaranas, porque todos estos pufos en sobrecostes que está destapando la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas tienen un responsable político".

El consejero ha vuelto a insistir en la problemática de la infrafinanciación, porque "al final damos unos presupuestos, pero tenemos que ofrecer la misma atención y la misma calidad que se ofrece a cualquier región en España". "Nos endeudaremos lo que haga falta mientras no esté financiada como debe ser adecuada la Región de Murcia", ha reiterado.

También ha criticado que el propio Tribunal de Cuentas no sea capaz de "averiguar 6.000 millones de fondos europeos que han llegado a España y que no saben dónde están". "Eso no se ha averiguado, pero se viene a Murcia a ver qué es lo que se está haciendo mal", critica.

Por su parte, el diputado del grupo parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez, ha denunciado públicamente que la sanidad en la Región de Murcia "es una maraña de líos contables que ha dejado el sistema sanitario en ruinas, 5.000 millones de euros en números rojos".

Así lo ha manifestado en la pregunta oral que ha efectuado en la sesión plenaria de la Asamblea Regional sobre el tiempo medio que transcurre desde que el Servicio Murciano de Salud (SMS) recibe un pedido hasta que se hace efectivo el pago.

Según Alpañez, "el periodo medio de pago a proveedores sigue asfixiando a todas las empresas que trabajan con el Servicio Murciano de Salud".

El consejero de Salud ha dejado claro que "la práctica totalidad de las facturas han sido pagadas por el Servicio Murciano a final de año y se sigue trabajando en el SMS precisamente para atender esos pagos de una manera progresiva".

Sin embargo, Alpañez ha criticado que el procecimiento se alargue en el tiempo, "un limbo que se utiliza para luego intentar cumplir la ley de morosidad y eso es una estafa".

"Lo más importante de esto es que cuando se acometen estas prácticas, intentando dilatar el albarán, las facturas y, por supuesto, el pago, lo que se genera es un caldo de cultivo para la corrupción", ha criticado el diputado de Vox, que ha subrayado que si el procedimiento "no es claro, ni inmediato, existe la posibilidad de que se abren muchas puertas a que se cuelen facturaciones dobles, pagos indebidos".

Y de ahí, indica, "fraude millonario con los 'stem', relacionado con las prótesis y derivaciones sin control a la privada". "No se puede estar haciendo trampas al solitario y, además, perder y esto lleva a un gasto real en sanidad por habitantes de los más altos de España, aunque presupuesten al inicio de año el más bajo de todos", ha expuesto.

Pedreño ha respondido insistiendo en que el pago se encuentra en la media de los 90 días y ha recordado que Murcia se encuentra infrafinanciada.