Pedreño inaugura la II Feria de la Salud de El Palmar, que fomenta hábitos saludables, formación y donación de médula

La pedanía murciana de El Palmar celebró hoy su II Feria de Salud en la que se incidió en el fomento de hábitos saludables, la formación de la población y se hizo un llamamiento a la donación de médula ósea - CARM

MURCIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La pedanía murciana de El Palmar celebró hoy su II Feria de Salud en la que se incidió en el fomento de hábitos saludables, la formación de la población y se hizo un llamamiento a la donación de médula ósea. El consejero de Salud, Juan José Pedreño, inauguró esta feria, donde señaló que "desde el Gobierno regional seguiremos impulsando programas de educación sanitaria, actividad física, salud mental y prevención de enfermedades crónicas, porque sabemos que invertir en salud es invertir en futuro".

Así, destacó la formación que se llevó a cabo en prevención de atragantamientos y primeros auxilios, así como la demostración de los beneficios de los ejercicios de fuerza. El Centro Regional de Hemodonación instaló también un stand en el CEIP José María Párraga de la pedanía para la donación de médula ósea.

En este sentido, Pedreño afirmó que "estas iniciativas visibilizan y sensibilizan en torno a la importancia de la donación de médula" y recordó que "la Región cuenta con más de 26.000 potenciales donantes". En la II Feria de Salud de El Palmar también se llevaron a cabo talleres de yoga, pilates y 'espalda sana', además de actividades lúdicas para los niños. Para concluir, se celebró la IV carrera solidaria organizada por el CEIP Los Rosales.