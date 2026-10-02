Pedro Casamayor presenta su poemario 'Atención, puerros sueltos' este lunes en el Café Zalacaín de Murcia

El poeta Pedro Casamayor
El poeta Pedro Casamayor - CEDIDA AUTOR
Europa Press Murcia
Publicado: viernes, 2 octubre 2026 16:59
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MURCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El poeta granadino Pedro Casamayor presenta su poemario 'Atención, puerros sueltos' (Ediciones El Gallo de Oro) este lunes, a partir de las 21.00 horas, en el Café Zalacaín de Murcia, dentro del ciclo de recitales de los 'Lunes Literarios'.

'Atención, puerros sueltos' es un poemario que invita al lector a colarse, a través del amor, los vegetales y la ironía, en diferentes territorios. La cocina, la alcoba, la pradera, la ciudad como puntos de partida y ejes de la vida cotidiana.

Pedro Casamayor (Guadix, 1971) es licenciado "en bienvenidas y matorrales" y desarrolla su vida entre Murcia y Granada. A la primera dedica su afinidad por la ecología y la agricultura, y muchos jueves a impartir talleres de poesía y escritura creativa en la asociación Solidarios para el Desarrollo en el programa 'Cultura en prisiones' y también en el de acompañamiento a personas mayores.

En su Granada querida exhibe el amor por la familia y por los baños de naturaleza. Muchos fines de semana mata el hambre escribiendo tapas y cocinando versos en torno a un proyecto medioambiental, literario y gastronómico con la asociación cultural Altabaca en la Casa de la poesía Raro de Luna, de Gójar (Granada).

Escribe habitualmente cuando sale el sol. Sin pretensiones y casi siempre de lo mismo: de buñuelos de miedo y calabaza. Herrerillos, alamedas, malheridos, nubes, cenizas y acequias. De noviembres de posibilidades.

Otros libros suyos en poesía son 'Limaduras del corazón' (2013) en la editorial Port Royal; y 'Los Conciertos del Frío' (2017) en la editorial Raspabook. En prosa poética ha publicado 'Y de harina la que admitas' (2020) también con Raspabook.

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