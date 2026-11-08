Pedro Saura, Elisa Campoy, Juan José Otálora y Concha López, galardonados en los Premios 25N

La Comunidad reconoce con los Premios 25N a los profesionales que combaten la violencia hacia las mujeres desde la primera línea - CARM

MURCIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional reconoce con las distinciones 25N a los profesionales que combaten la violencia hacia las mujeres desde la primera línea.

Por su contribución destacada con ese objetivo reciben este reconocimiento el coordinador del servicio regional de atención psicológica a hijos e hijas de víctimas de violencia de género (SAPMEX), Pedro Saura, la abogada Elisa Campoy y el agente de la Guardia Civil del Equipo VioGén en la Región Juan José Otálora.

El jurado, además, ha distinguido con una mención especial a la fiscal delegada de violencia de género en el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ), Concha López, por su implicación personal tanto con las mujeres víctimas como con el resto de profesionales e instituciones involucradas.

Estas distinciones, otorgadas por el Gobierno regional, a través de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, suponen un reconocimiento a personas, asociaciones y entidades por su compromiso en la prevención, detección y atención de la violencia de género.

El coordinador del SAMPEX, Pedro Saura, recibe esta distinción por su aportación comprometida y destacada en la atención a los menores víctimas de violencia de género o violencia vicaria. Saura, con una trayectoria profesional y académica centrada en la intervención psicológica en menores, coordina este servicio regional dirigido a tratar y minimizar el impacto emocional que tiene la violencia.

El jurado ha valorado su dedicación en cada uno de los casos que atiende este servicio especializado. También ha distinguido con este reconocimiento, en el ámbito local, a la abogada Elisa Campoy, que forma parte del turno de oficio de violencia de género del Colegio de Abogados de Lorca.

Campoy fue la impulsora del turno de oficio de trata en este colegio profesional y ha participado en la redacción de protocolos de atención en materia de violencia de género, así como en la del Plan de Igualdad entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de Lorca. Además, siempre ha colaborado de forma activa con la Concejalía de la Mujer y el Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género (CAVI) de Lorca.

Por otro lado, el jurado también ha reconocido al agente de la Guardia Civil del Equipo VioGén en la Región, Juan José Otálora, dedicado en exclusividad desde hace más de 15 años a la lucha contra la violencia de género.

Otálora está considerado un referente profesional en este ámbito, imparte jornadas de formación a agentes de Policía Local y atiende a víctimas y organismos incluso en su tiempo libre. Además de su capacidad, los miembros del jurado han valorado su sensibilidad, empatía y vocación en la atención de las mujeres víctimas.

Y la fiscal delegada de violencia de género del TSJ de la Región, Concha López, recibe una mención especial por su compromiso personal en la lucha contra la violencia hacia la mujer.

López, que trabaja en estrecha colaboración con los juzgados especializados, es la responsable de solicitar a los jueces las medidas de protección necesarias para proteger a las mujeres víctimas y a sus hijos e hijas menores. Además, imparte formación en los Colegios de Abogados y para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, presidió el jurado de las distinciones 25N, junto con representantes del Consejo Asesor Regional contra la Violencia sobre la Mujer, de organizaciones sindicales como UGT, y de medios de comunicación, como La 7 y Cadena Ser Región de Murcia.

La gala de entrega de estas distinciones se celebrará el miércoles 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, en el Paraninfo de la Universidad de Murcia.