'Pensión Florita' ofrece un recital este lunes de los textos realizados a propósito de la exposición de grabados 'Menis'

MURCIA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo literario 'Pensión Florita' ofrece un recital este lunes, a partir de las 21.00 horas, de los textos que sus componentes realizaron a propósito de la exposición de grabados 'Menis', una muestra artística de Francisco José Sánchez Montalban que se expuso en Arrabal & Cía, en Granada.

De este modo, Flori Celdrán, Juan de Dios García, Antonio Gómez, Sebastián Mondéjar, Jesús Perona, Mamen Piqueras, Francisco Ruiz, Francisco J. Sánchez Montalbán y María José Villarroya estarán este lunes en el escenario del Café El Sur de Murcia para participar en el ciclo de los 'Lunes Literarios' con 'Menis y otros Menesteres'.

Además de la lectura de los poemas y relatos breves que escribieron para la exposición 'Menis', los componentes de 'Pensión Florita' leerán otros textos propios y proyectarán una serie de imágenes.