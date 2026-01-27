La pensión media en la Región de Murcia continúa como la tercera más baja del país con 1.219,27 euros en enero

Archivo - Dos personas caminan - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/MURCIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La pensión media, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), fue de 1.219,27 euros en la Región de Murcia a 1 de enero de 2026, y continúa como la tercera más baja del país, tras Extremadura y Galicia (1.163,32 y 1.174,29 euros, respectivamente).

Según datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la pensión media en la Región es unos 144 euros inferior a la del conjunto del Sistema de la Seguridad Social en España, que alcanzó en el primer mes del año la cuantía de 1.363,36 euros.

No obstante, la comunidad autónoma experimentó un crecimiento en la pensión media del 5,04% en relación con el mismo mes del año anterior, superior al incremento del conjunto del país (4,49%).

En cuanto al número de pensiones, la cifra total ascendió a 270.649 en la Región de Murcia, lo que representa un incremento del 1,98% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Por tipo de pensiones, a 1 de enero se registraron en la Región 162.068 de jubilación, con una media de 1.414,25 euros; 62.395 de viudedad, con 901,44 euros; 32.652 de incapacidad permanente, con 1.142,76 euros; 11.872 de orfandad, con 503,40 euros, y 1.662 a favor de familiares, con 755,37 euros.

En el conjunto nacional, la Seguridad Social destinó en el presente mes de enero la cifra récord de 14.250,7 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,09% más que en igual mes de 2025.

El departamento liderado por Elma Saiz ha recordado que esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Consejo de Ministros en diciembre, pendiente aún de convalidación en el Congreso para su continuidad.

Con carácter general, la subida aplicada en esta nómina es del 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, tal como establece la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones aprobada en 2021.

En el caso de las pensiones mínimas, la subida prevista es del 7*% en 2026, un porcentaje superior para las pensiones con cónyuge a cargo y las de viudedad con cargas familiares, que aumentan un 11,4%, el mismo porcentaje que se aplica a las pensiones no contributivas.

Esta medida se ha aplicado en enero a más de 6,6 millones de pensiones de jubilación y a 1,5 millones de pensiones de viudedad del sistema de la Seguridad Social, además de a las pensiones de incapacidad permanente (1.049.580), orfandad (318.163) y en favor de familiares (46.352).

La revalorización también está prevista para las 736.075 pensiones de Clases Pasivas --de los funcionarios públicos pertenecientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado--, cuya nómina conjunta en diciembre (último dato disponible) ascendió a 3.378,24 millones de euros.

La revalorización ha beneficiado a 9,5 millones de pensionistas de la Seguridad Social y a más de 716.000 de Clases Pasivas.

Este incremento supone aproximadamente 570 euros adicionales al año para las personas con una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán en torno a 500 euros anuales, garantizando así el mantenimiento de su poder adquisitivo.