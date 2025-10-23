Las pernoctaciones hoteleras en Murcia caen un 0,9% en septiembre

MURCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Murcia en septiembre empeoran y descienden un 0,9% en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 352.093 operaciones, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de la caída, se trata del segundo mejor dato de pernoctaciones en un mes de septiembre en la Región de la serie histórica.

En los hoteles de la Región se alojaron un 1,77% más de turistas en septiembre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 141.549 viajeros. Por nacionalidad, 105.645 eran residentes en España, el 74,63%, mientras que 35.904 (25,37%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 2,2% y los extranjeros aumentaron un 0,5%.

Del total de pernoctaciones en Murcia, 239.938 las realizaron residentes en España (un 68,15%), mientras que 112.155 (31,85%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 76,63 euros, lo que representa una subida del 0,8% interanual. En general, los precios subieron un 3,75% respecto al año anterior en Murcia.

En total, en Murcia se alcanzó en septiembre una ocupación del 52,74% y el sector hotelero empleó a 2.428 personas (un descenso del 7,5% interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 81,44%, seguida de Canarias (74,06%) y País Vasco (70,21%), mientras que en el lado contrario se situaron Extremadura, (42,18%), Castilla - La Mancha (45,03%) y Aragón (47,41%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (24,39%) en septiembre junto a Cataluña (16,83%) y Andalucía (15,67%).