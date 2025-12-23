Las pernoctaciones hoteleras en la Región de Murcia aumentan un 14,8% en noviembre

Archivo - Una habitación de hotel - AYUNTAMIENTO CARTAGENA - Archivo

MURCIA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en la Región de Murcia en noviembre aumentaron un 14,8% en comparación con el mismo mes del año anterior ,tras salir de tasas negativas y sumar un total de 241.404 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la Región se alojaron un 9,61% más de turistas en noviembre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 113.391 viajeros. Por nacionalidad, 88.994 eran residentes en España, el 78,48%, mientras que 24.396 (21,51%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 5,6% y los extranjeros aumentaron un 27,2%.

Del total de pernoctaciones en la Región de Murcia, 179.949 las realizaron residentes en España (un 74,54%), mientras que 61.455 (25,46%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 70,25 euros, lo que representa una subida del 2% interanual. En general, los precios subieron un 2,34% respecto al año anterior en la Región de Murcia.

En total, en la Región se alcanzó en noviembre una ocupación del 45,48% y el sector hotelero empleó a 1.889 personas (un incremento del 0,2% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 74,29%, seguida de Madrid (62,53%) y Comunitat Valenciana (53,87%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (33,31%), Galicia (33,62%) y Cantabria (35,14%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (29,45%) en noviembre junto a Andalucía (15,49%) y Cataluña (13,76%).

