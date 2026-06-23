Las pernoctaciones hoteleras en la Región de Murcia disminuyen un 5,2% en mayo

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MURCIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en la Región de Murcia en mayo empeoran y descienden un 5,2% en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 327.880 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de la caída, se trata del tercero mejor dato de pernoctaciones en un mes de mayo en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 3,49% menos de turistas en mayo que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 135.942 viajeros. Por nacionalidad, 106.568 eran residentes en España, el 78,39%, mientras que 29.374 (21,61%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 4,7% y los extranjeros aumentaron un 1,1%.

Del total de pernoctaciones en Murcia, 252.335 las realizaron residentes en España (un 76,96%), mientras que 75.545 (23,04%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 72,36 euros, lo que representa una subida del 5,4% interanual. En general, los precios subieron un 3,01% respecto al año anterior en Murcia.

En total, en Murcia se alcanzó en mayo una ocupación del 47,68% y el sector hotelero empleó a 2.454 personas (un descenso del 0,1% interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 73,46%, seguida de Canarias (64,98%) y Comunitat Valenciana (63,99%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (39,88%), Asturias (41,5%) y Extremadura (42,09%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (23,35%) en mayo junto a Cataluña (17%) y Andalucía (15,92%).

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Gráficos de ocupación hotelera

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