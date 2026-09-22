Las pernoctaciones hoteleras en la Región de Murcia se reducen un 0,2% en agosto

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MADRID/MURCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en la Región de Murcia en agosto empeoran y descienden un 0,2% en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 457.234 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de la caída, se trata del segundo mejor dato de pernoctaciones en un mes de agosto en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 1,92% menos de turistas en agosto que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 175.870 viajeros. Por nacionalidad, 127.910 eran residentes en España, el 72,73%, mientras que 47.960 (27,27%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 0,1% y los extranjeros se redujeron un 6,5%.

Del total de pernoctaciones en la Región de Murcia, 334.360 las realizaron residentes en España (un 73,13%), mientras que 122.874 (26,87%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 110,21 euros, lo que representa una subida del 8,3% interanual. En general, los precios subieron un 5,14% respecto al año anterior en la Región de Murcia.

En total, en la Comunidad se alcanzó en agosto una ocupación del 64,39% y el sector hotelero empleó a 2.750 personas (un incremento del 2% interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 90,28%, seguida de Canarias (82,01%) y País Vasco (80,39%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (37,66%), Extremadura (49,99%) y Castilla y León (54,32%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (23,29%) en agosto junto a Cataluña (18,58%) y Andalucía (15,82%).

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Gráficos de ocupación hotelera

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