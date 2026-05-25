Las pernoctaciones hoteleras en la Región de Murcia se reducen un 1% en abril

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MURCIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en la Región de Murcia en abril empeoran y descienden un 1% en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 320.490 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de la caída, se trata del segundo mejor dato de pernoctaciones en un mes de abril en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la Región se alojaron un 0,9% más de turistas en abril que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 132.474 viajeros. Por nacionalidad, 103.571 eran residentes en España, el 78,18%, mientras que 28.903 (21,82%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 2% y los extranjeros se redujeron un 2,8%.

Del total de pernoctaciones en la Región de Murcia, 250.476 las realizaron residentes en España (un 78,15%), mientras que 70.014 (21,85%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 71,55 euros, lo que representa una subida del 2,3% interanual. En general, los precios subieron un 4,8% respecto al año anterior en la Región.

En total, en la Región de Murcia se alcanzó en abril una ocupación del 49,15% y el sector hotelero empleó a 2.334 personas (un incremento del 2,1% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 68,67%, seguida de Baleares (65,8%) y Madrid (63,31%), mientras que en el lado contrario se situaron Asturias, (38,04%), Castilla - La Mancha (39,97%) y Cantabria (40,38%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (18,77%) en abril junto a Andalucía (17,86%) y Cataluña (17,19%).

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Gráficos de ocupación hotelera

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