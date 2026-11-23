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MADRID/MURCIA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de la Región de Murcia crecieron un 5,2% en octubre en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta sumar un total de 304.766, y encadena dos meses de crecimiento, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la Región se alojaron un 0,6% más de turistas en octubre que en el mismo mes de 2025, alcanzando los 131.656 viajeros. Por nacionalidad, 101.286 eran residentes en España, el 76,93%, mientras que 30.370 (23,07%) fueron extranjeros.

Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 2,4% y los extranjeros se redujeron un 5,1%.

Del total de pernoctaciones, 218.615 las realizaron residentes en España (un 71,73%), mientras que 86.151 (28,27%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 79,53 euros, lo que representa una subida del 8% interanual. En general, los precios subieron un 7,08% respecto al año anterior en la comunidad autónoma.

En total, en Murcia se alcanzó en octubre una ocupación del 48,97% y el sector hotelero empleó a 2.267 personas, lo que representa un incremento del 2,2% interanual.

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un mayor grado de ocupación por plaza, con un 74,77%, seguida de Baleares (67,61%) y Madrid (63,67%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla-La Mancha (42,96%), Asturias (43,27%) y Cantabria (45,46%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con mayor porcentaje de pernoctaciones (20,67%) en octubre, junto a Canarias (18,12%) y Andalucía (15,68%).

Los precios de los hoteles subieron en todas las comunidades, con los mayores incrementos de precios hoteleros respecto a octubre del año anterior en Ceuta (+20,13%) y en Madrid (+14,97%). La menor subida se registró en Navarra, con una tasa de variación anual del +2,54%.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros registraron un incremento interanual del 1,6% en octubre, hasta los 34,7 millones, su mayor cifra en un mes de octubre de toda la serie histórica.

Este avance del sector en el décimo mes del año se vio favorecido tanto por los españoles como por los turistas extranjeros. Así, mientras que las pernoctaciones de los residentes en España experimentaron un aumento del 2,7%, las de los no residentes crecieron un 1,2%.

En el acumulado de los diez primeros meses del año, las pernoctaciones hoteleras se incrementaron un 1,5% respecto al mismo periodo de 2025, hasta las 332,4 millones, máximo histórico para este periodo.

En este balance anual, las estancias de los viajeros nacionales avanzaron ligeramente, un 0,3%, mientras que las de los turistas internacionales lo hicieron en un 2,1%.

Por su parte, el Índice de Precios Hoteleros (IPH) continuó al alza y registró una subida del 7,4% en octubre en tasa interanual, su mayor incremento desde noviembre de 2024. Con este repunte, se acumulan 64 meses consecutivos de alzas interanuales.

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Contenido multimedia:

Gráficos de ocupación hotelera

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/ocupacion-hotelera-hoteles-datos...