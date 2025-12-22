El Perolo, en San Pedro del Pinatar, vende el 77.715, tercer quinto premio del Sorteo de Navidad 2025

MADRID/MURCIA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 77.715 ha resultado agraciado con el tercero de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie. En la Región de Murcia solo ha sido vendido en San Pedro del Pinatar, en la administración nº2, conocida como El Perolo.

El número fue cantado a las 11.06 horas en el segundo alambre de la quinta tabla.

Sergio Zapata, representante de El Perolo, ha afirmado que están "muy contentos" por haber vendido dos décimos de este número, uno de ellos en ventanilla --a través de su producto 'Funda premiada'-- y el otro a través de la página web.

Sobre este último, Zapata ha dicho que lo tienen en custodia y que esta misma tarde llamarán al comprador.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.