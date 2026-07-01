Las personas con discapacidad en alta laboral en la Seguridad Social aumentan en la Región un 1,47% en el año 2024

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MURCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las personas con discapacidad en situación de alta laboral en la Seguridad Social han aumentado en la Región un 1,47% en el año 2024, respecto al año anterior, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La Región anotó en 2024 un total de 31.200 personas con discapacidad en situación de alta en la seguridad social. Por su parte, las personas con discapacidad en no situación de alta laboral se situaron en 99.500.

Estadística ha informado igualmente este miércoles que en el año 2024 un total de 130.800 personas con discapacidad recibieron alguna prestación contributiva de la Seguridad Social.