El PIB de Galicia crece un 2,9% en 2025, por encima de la media española

Varios billetes - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

MADRID/MURCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Producto Interior Bruto (PIB) de la Región de Murcia creció un 3,8% en 2025, lo que representa el incremento más acusado de todas las comunidades, según el Centro Regional de Estadística (CREM) a partir de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato regional supera en 1,2 puntos el promedio del conjunto de España, fijado en el 2,6%.

En términos nominales, la economía regional experimentó un incremento del 6% respecto al ejercicio anterior y alcanzó una representación del 2,7% dentro del PIB nacional, tras registrar un aumento del empleo del 3,5%, lo que equivale a la incorporación de unas 24.000 personas al mercado laboral.

El volumen total de horas trabajadas en la comunidad reflejó un aumento del 2,5% frente al año anterior, medio punto por encima del repunte del 2% anotado a nivel estatal.

El PIB por habitante en la Región de Murcia ascendió a 28.087 euros durante 2025, tras un avance interanual del 4,7%, cuantía que sitúa la renta per cápita regional en el 82% de la media española.

En cuanto a la distribución de las rentas productivas, la remuneración de los asalariados se incrementó un 6%, mientras que el excedente bruto de explotación y la renta mixta aumentaron un 5,2%.

La evolución económica se produjo en un escenario de contención de precios en la Región, donde el deflactor implícito del PIB creció un 2,1%, frente al aumento del 3% registrado en el total del país.

Con este balance, la tasa de crecimiento medio del PIB regional en el quinquenio 2020-2025 se situó en el 4%, frente al 4,3% de la media nacional, mientras que el promedio de la serie histórico-económica para el periodo 2010-2025 ascendió al 1,6% anual en la Región frente al 1,4% de España.