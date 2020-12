Pilar Torres lamenta "profundamente" la muerte de un sin techo en la ciudad de Murcia

La edil de Servicios Social comenta que la persona fallecida rechazó la ayuda municipal "ofrecida horas antes" de que falleciera

MURCIA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al parecer, el pasado viernes, una persona de 63 años sin hogar apareció muerta a las puertas de una entidad que dispone de plazas para que este tipo de personas puedan pasar la noche o ser atendidas.

En declaraciones a Europa Press, la concejal de Servicio Sociales del Ayuntamiento de Murcia, Pilar Torres, ha señalado que a esta persona "se le ofreció ayuda la misma noche que ocurrieron los hechos pero la rechazó". La edil ha confirmado que el sin techo "sufría un problema de dualidad" y que en otras ocasiones "se le había prestado ayuda por parte del SEMAS". Desde los propios servicios municipales han reconocido que el fallecido era seguido con regularidad desde 2018 y recibía una renta básica de inserción gestionada por los organismos municipales.

Según ha confirmado la concejala, esta persona murió por causas naturales aunque "desde el Ayuntamiento de Murcia lamentan profundamente la muerte de cualquier ser humano" y ha recordado la labor que realizan los servicio municipales de atención a este colectivo de personas y los recursos que ofrecen desde el consistorio para evitar este tipo de hechos.

REACCIONES DESDE EL PSOE

Desde el grupo municipal socialista, la concejal Esther Nevado, ha exigido al gobierno local que "corrija su actitud y amplíe las plazas para personas que no tienen un hogar donde volver cada noche", según ha manifestado la concejal en un comunicado de prensa.

Al respecto, la edil socialista ha lamentado que en el pasado pleno presentaron una moción para ampliar esas plazas para personas sin hogar. Sin embargo, "los grupos de derechas no la consideraron oportuna y presentaron una alternativa con el único fin de bloquear nuestra iniciativa, suponemos que es porque viven en otra realidad, cegados por las luces de Navidad, no ven a las personas que están en nuestras calles sin un hogar al que volver"

Además, Nevado ha denunciado que el Ayuntamiento no cuenta con un censo que cuantifique las personas sin hogar que hay en el municipio de Murcia. "Es una demanda histórica tanto del Grupo Municipal Socialista como de las entidades que trabajan con este colectivo. Pero Ballesta y su equipo se niegan a hacerlo. No queremos pensar mal, pero tal vez no quieran hacerlo porque el dato les sonrojaría".