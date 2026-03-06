El piloto de rally Gil Membrado estudiará Marketing en la UCAM

Gil Membrado, con María Dolores García, presidenta de la UCAM, durante la firma del acuerdo de colaboración - UCAM

La Universidad Católica de Murcia (UCAM) ha formalizado una colaboración con el piloto catalán de rally Gil Membrado, de 18 años, que se incorpora como embajador y deportista UCAM, donde va a estudiar el Grado en Marketing y Dirección Comercial en modalidad online.

Tras la firma, Membrado ha señalado que "me dan muchas facilidades para estudiar este grado, compaginándolo con mi trabajo como piloto de rallies y lo bueno de ser online es que tengo acceso a todo el material en el portal del alumno".

Membrado se une a una larga lista de deportistas de alto nivel que estudian en la UCAM, en donde el modelo que se les aplica "nos da una gran ayuda, tanto con los exámenes como las tareas, al poder modificar las fechas si coincide con competiciones".

Desde el ámbito académico de la titulación, Gonzalo Wandosell, decano de la Facultad de Economía y Empresa, y Conchi Parra, secretaria académica del Grado en Marketing y Dirección Comercial y coordinadora del título, han destacado el orgullo que supone para la institución la llegada de Gil Membrado como estudiante.

Por ello, han puesto en valor el compromiso con la formación de jóvenes deportistas que compatibilizan una carrera profesional exigente con sus estudios universitarios, destacando la importancia de ayudarles a construir su futuro académico y profesional más allá de la competición, informa la institución docente en un comunicado.