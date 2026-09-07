El pintor murciano Pedro Cano abre la temporada expositiva de la UPV/EHU en Bilbao con sus 'Cuadernos de viaje'

Archivo - Cartel de la inauguración - FUNDACIÓN PEDRO CANO - Archivo

BLANCA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

La Universidad del País Vasco (UPV/EHU) inaugurará este miércoles, 9 de septiembre, su temporada expositiva en la sala Oteiza del edificio Bizkaia Aretoa con la muestra 'Cuadernos de viaje', del pintor murciano Pedro Cano.

La exposición, que dará inicio al curso académico 2026-2027 en este espacio destinado a la producción artística universitaria, permanecerá abierta al público hasta el 5 de octubre de 2026, según ha informado la Fundación Pedro Cano.

El acto de inauguración oficial tendrá lugar a las 18.30 horas y contará con la asistencia del propio artista, junto al director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, Miguel Zugaza, y al decano de la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU, Ismael Manterola Ispizua.

Además de su exhibición, la presencia del creador de Blanca en la universidad servirá como base práctica para el alumnado de las facultades de Bellas Artes y Arquitectura.

Los estudiantes serán retados a elaborar piezas artísticas inspiradas en las libretas del pintor, cuyos trabajos resultantes se expondrán posteriormente en la misma sala.