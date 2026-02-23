El Plan Industrial fija como objetivo la creación de nuevas cátedras conjuntas entre empresas y universidades

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, junto al rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, Mathieu Kessler, y al presidente de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm) - COMUNIDAD

MURCIA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fomentar el conocimiento y desarrollo de proyectos innovadores en el ámbito de la energía, especialmente en hidrógeno verde, biometano o captación de dióxido de carbono, es el objetivo de la convocatoria de los premios de la cátedra conjunta de la Asociación Sectorial del Hidrógeno Verde y Gases Renovables (Ahmur) y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha destacado este lunes, en la entrega de los galardones, que este tipo de cátedras entre las universidades de la Región y las industrias de innovación aplicada "responden a un objetivo del Plan Industrial de la Región de Murcia, que no es otro que crear un 'Campus Industrial' promoviendo, a través de la cofinanciación público-privada y la participación directa de las industrias colaboradoras, la creación de estas cátedras".

Junto al rector Mathieu Kessler, Juan María Vázquez ha entregado el primer premio de esta edición al alumno de la UPCT José Luis Canales, en un acto celebrado en el Salón de Grados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial.

El consejero ha destacado que estos premios a los mejores trabajos, tanto de fin de grado como de máster, "tienen como objetivo incentivar la creación de soluciones tecnológicas e innovadoras en el marco de la economía circular y la transición energética".

Por ello, ha señalado el "alto nivel" de los ocho trabajos que, en esta primera edición de los premios, tuvo que evaluar el jurado, quedando en segundo lugar Keimer Alexandro Panigua, que recibirá un premio de 600 euros, mientras que José Luis Canales obtendrá 1.200 como ganador.

Juan María Vázquez ha remarcado que "esta convocatoria está perfectamente alineada con el impulso y estímulo que el Plan Industrial de la Región de Murcia va a suponer tanto a nivel investigador como de recursos para convertir el actual polo industrial del Valle de Escombreras en Cartagena en un Valle del Hidrógeno Verde que sea un referente europeo de la industria limpia del futuro y un gran punto de distribución en el sur de Europa".

El consejero ha insistido en que "es imprescindible fomentar la colaboración entre el sector industrial y las universidades de la Región para transferir el conocimiento académico a problemas específicos en el proceso productivo, fomentando así la innovación y mejorando la competitividad industrial".

Asimismo, Juan María Vázquez ha puntualizado que el Plan Industrial "fija esta transferencia como un elemento esencial para elevar la competitividad, modernizar procesos productivos, impulsar el conocimiento técnico y científico y crear nuevas oportunidades de negocio".

"En la Región de Murcia contamos con una sólida base, conformada por un ecosistema universitario, científico y tecnológico maduro, con tres universidades, centros de investigación y la amplia red regional de centros tecnológicos", asegura Vázquez.

El consejero también ha puesto el acento en el "impulso que para el 'Valle Verde' supondrá el futuro Centro de Capacitación Industrial, Naval, Náutico y de Transformación Tecnológica", que ya está en construcción en el polígono industrial de Los Camachos.

"En estos centros, como también el de Capacitación Industrial y de Transformación del Mueble y la Madera en Yecla y el de Referencia Nacional de Química en Cartagena, van a confluir tanto el talento de nuestros estudiantes como el esfuerzo investigador de nuestras universidades y el empuje de todo el sector industrial", ha afirmado Vázquez, quien ha agradecido tanto a Ahmur como a la UPCT "su apuesta por conformar cátedras conjuntas que estimulen este proceso".

Finalmente, Juan María Vázquez ha insistido en la idea de que el Plan Industrial "es una acción pensada principalmente para nuestros jóvenes", remarcando que su previsión es de 60.000 oportunidades de empleo hasta 2035, de las que unas 15.000 serán nuevos puestos de trabajo, y una gran parte de ellos se concentrarán en la zona de Cartagena y el Valle de Escombreras.