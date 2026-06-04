El Plan Industrial incorpora medidas para reforzar la competitividad de las industrias familiares de la Región

MURCIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional impulsa, a través del Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035, nuevas medidas para reforzar la competitividad de las industrias familiares como "columna vertebral de buena parte del tejido productivo regional", según ha destacado este jueves el consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, durante la clausura de la III Gala de Empresas Familiares con Historia, organizada por la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur).

El Plan incorpora actuaciones específicas como la Red Regional de Industrias Familiares, así como iniciativas dirigidas a acelerar inversiones, impulsar la digitalización y atraer talento industrial, han informado desde el Ejecutivo regional.

El consejero ha resaltado que la Región lidera por segundo mes consecutivo el crecimiento de la producción industrial, con un alza del 9,3 por ciento frente al 4,2 de media nacional, y ha subrayado que los datos "estimulan el esfuerzo conjunto que afrontan administración, empresas y sector a través del Plan Industrial para consolidar el sector".

Durante su intervención, el consejero ha defendido que las industrias familiares "constituyen una de las principales fortalezas de la economía regional" y ha señalado que buena parte de los sectores más competitivos de la Región de Murcia "tienen raíces familiares, especialmente en ámbitos como el agroalimentario, químico, energético, del mueble y la madera o metalmecánico".

"La industria regional tiene rostro familiar", ha afirmado Juan María Vázquez, quien ha destacado que detrás de muchas de las industrias que han impulsado el crecimiento económico de la Región se encuentran generaciones de familias empresarias que han sabido innovar, internacionalizarse y adaptarse a los cambios sin renunciar a sus raíces.

En la Región de Murcia, el 83 por ciento de las pymes de alto impacto en el sector industrial tienen carácter familiar, una cifra superior a la media nacional en diez puntos, lo que convierte a la industria familiar en uno de los principales motores económicos de la Región, según concluye el Informe Pyme Familiar 2025, elaborado por la Cátedra de Competitividad del Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia y la Cátedra de Empresa Familiar Mare Nostrum, en colaboración con Amefmur.

El consejero ha apuntado además que las industrias familiares representan cerca del 90 por ciento del tejido empresarial español, generan aproximadamente el 67 por ciento del empleo privado y aportan más de la mitad del Producto Interior Bruto nacional.

"Si las industrias familiares han sido protagonistas del desarrollo económico de la Región durante las últimas décadas, también deben ser protagonistas de la próxima transformación industrial", ha señalado.

MEDIDAS EN EL PLAN INDUSTRIAL

El Plan Industrial fija entre sus metas alcanzar los 100.000 empleos industriales, desarrollar cinco millones de metros cuadrados de nuevo suelo industrial y movilizar más de 1.730 millones de euros de inversión pública regional directa, capaces de activar a su vez más de 16.600 millones de euros de inversión total durante la próxima década.

Juan María Vázquez ha explicado que muchas de las medidas incorporadas al Plan Industrial responden a propuestas y necesidades trasladadas por el propio sector.

Entre ellas, resaltó el Diagnóstico de Riesgo Sucesorio Industrial, destinado a identificar de forma anticipada posibles dificultades en los procesos de sucesión empresarial, así como el Servicio de Acompañamiento a la Sucesión Industrial, que ofrecerá apoyo estratégico, jurídico, fiscal, organizativo y financiero para facilitar la continuidad de los proyectos industriales familiares.

La apuesta responde al peso estratégico de estas empresas, que representan el 83 por ciento de las pymes industriales de alto impacto de la Región y generan cerca de la mitad del empleo y del Valor Añadido Bruto regional, ha apuntado.

Asimismo, contempla la creación de una Red Regional de Industrias Familiares, concebida como un espacio para compartir experiencias, conocimiento y buenas prácticas entre industrias de distintos sectores.

El Plan Industrial también favorece el crecimiento y la modernización del tejido industrial regional, a través del Fast-Track para la Industria Regional, orientado a agilizar inversiones estratégicas; el programa Industr(IA) para la incorporación de inteligencia artificial a los procesos productivos; y la Alianza Regional para la Formación Industrial, para reforzar la disponibilidad de profesionales cualificados.

El máximo responsable regional de Industria ha agradecido la colaboración de Amefmur en la elaboración de las medidas dirigidas a las industrias familiares y ha señalado que "las mejores políticas públicas son aquellas que se construyen escuchando a quienes generan empleo, invierten y arriesgan cada día. El objetivo es acompañar a las industrias familiares para que sigan creciendo, innovando y generando oportunidades en la próxima década, consolidando así su papel como uno de los principales motores económicos y sociales de la Región de Murcia".