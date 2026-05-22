El Plan Industrial pone el foco en el sector eléctrico y en la formación especializada como retos estratégicos

El consejero Juan María Vázquez, junto con el presidente de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm), Alfonso Hernández Zapata, y el presidente del Gremio Regional de Instaladores Eléctricos, Javier Ríos - CARM

MURCIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha afirmado este viernes que el Plan Industrial de la Región de Murcia fija la mejora de las infraestructuras energéticas y la necesidad de una formación especializada de sus técnicos como una de sus prioridades.

Así lo ha trasladado en la inauguración de la segunda edición del 'Encuentro de eficiencia energética y transformación digital del sector eléctrico', organizado por el Gremio de Instaladores Eléctricos de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm), según ha informado la Comunidad.

Vázquez, que ha estado acompañado durante el acto por presidente de la federación, Alfonso Hernández Zapata, y por el presidente del Gremio Regional de Instaladores Eléctricos, Javier Ríos, ha apuntado que "nuestros instaladores están a la vanguardia en innovación, ahorro y protección, y cuentan con el apoyo del Gobierno regional, plasmado a través del Plan Industrial y de la Ley de Simplificación Administrativa, que ha permitido agilizar los trámites para la construcción de redes y el despliegue del almacenamiento".

Como ejemplo, el consejero ha citado el impulso dado al sector, a través del Plan Industrial, con 5,3 millones de euros en ayudas a la mejora de la eficiencia energética de las pymes, desglosada en 1,8 millones para el ahorro y mejora de la eficiencia y 3,5 millones para instalaciones solares fotovoltaicas de autoconsumo.

"A esta medida se suman las deducciones fiscales autonómicas para reducir el consumo energético", ha añadido Vázquez, "como la derivada de la compra de coches eléctricos y la instalación de puntos de recarga, que generaron la pasada campaña un ahorro de 3,2 millones de euros para 2.119 contribuyentes".

También ha destacado la consolidación y el crecimiento sostenido en la Región del sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE). Según los datos de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, actualizados al 30 de abril, la Región de Murcia alcanza las 201 solicitudes de emisión --un crecimiento del 10,9 por ciento--, que suponen un ahorro solicitado de 203 gigavatios por hora, un 3,9 por ciento más.

Vázquez ha destacado que este crecimiento "consolida a la Región como la tercera comunidad uniprovincial en actuaciones CAE y volumen de ahorro solicitado, tan solo por detrás de Madrid y Navarra" y ha remarcado que "se trata de un instrumento crucial para avanzar en la eficiencia energética y la sostenibilidad, en un momento crítico para la transición energética tanto por ganar competitividad como por la situación geopolítica".

FORMACIÓN ESPECIALIZADA Y COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

El consejero ha subrayado también el papel de Fremm como "aliado estratégico" para mejorar la cualificación de las empresas del sector y, de manera especial, del gremio de instaladores eléctricos, "que resulta imprescindible para que la transición energética llegue de forma real a hogares, industrias y pymes".

En este sentido, ha puesto en valor la actividad del CIFP Fremm, que cada año forma a 300 alumnos en certificados de profesionalidad del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) en ámbitos como el montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión; la instalación y mantenimiento de ascensores y equipos fijos de elevación y transporte, o el mantenimiento de sistemas eléctricos de vehículos.

A esta formación se suma el reciclaje de profesionales en activo, con 500 alumnos anuales en diferentes cursos.

Vázquez ha destacado que esta labor "demuestra la importancia de anticiparse a las nuevas necesidades del mercado y acompañar a las empresas en los procesos de transformación tecnológica",.

Asimismo, ha recordado que el nuevo centro de Cartagena cuenta con un presupuesto superior a los 10,9 millones de euros, de los que 5,5 millones proceden de una subvención de la Comunidad con cargo a los Presupuestos de 2025, "un ejemplo claro de colaboración público-privada al servicio de la competitividad, el empleo cualificado y la modernización industrial de la Región".

INVERSIÓN HISTÓRICA PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD ELÉCTRICA REGIONAL

El consejero también ha puesto el acento en la situación de la red eléctrica en la Región, contraponiendo la "inacción del Gobierno nacional" en el desarrollo del documento de planificación de la red de transporte eléctrica con la aprobación por parte del Gobierno regional del nuevo Plan de Inversiones para el Refuerzo de la Red de Distribución Eléctrica de la Región.

Este plan, ha señalado, "prevé inversiones de 200 millones de euros hasta 2029; una inversión histórica para incrementar la capacidad eléctrica regional; reforzar las redes de media y alta tensión; mejorar la calidad del suministro, y avanzar en la digitalización de la red".

Vázquez ha destacado que esta actuación "nos permitirá aumentar en torno a 320 megavatios la capacidad disponible en la red de media y alta tensión, con capacidad de crecimiento futuro en otros 300 si el Gobierno de España amplía los límites regulatorios anunciados, que supondrían 100 millones de euros adicionales".