El Plan Infomur ha intervenido en 134 incendios y conatos desde el inicio de la campaña de alto riesgo

El consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, visitó hoy la Base de La Pila, en Abarán. - CARM

ABARÁN (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional mantiene activado el Plan Especial de Protección Civil para Incendios Forestales (Plan Infomur) en situación de "máxima alerta" ante un verano considerado "especialmente complejo en toda Europa", debido, en gran medida, a la abundante vegetación generada tras la primavera y las elevadas temperaturas, circunstancias que favorecen la generación de incendios.

El consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, ha visitado este viernes la Base de La Pila, en Abarán, donde tiene su base uno de los helicópteros de la Comunidad que integra este dispositivo.

Desde el 1 de junio, fecha en la que se inicia el período de riesgo alto, que se prolonga hasta el 30 de septiembre, se han registrado en la Región 134 incidentes entre conatos e incendios, de los que 111, esto es, el 82,8%, no han superado la hectárea de superficie afectada, por lo que se consideran conatos, según ha informado la Comunidad.

Para las labores de vigilancia el dispositivo dispone de 20 puntos fijos, 35 parejas de voluntarios de protección civil y un helicóptero que sobrevuela a diario los principales espacios naturales. Para las tareas de coordinación existe un equipo operativo permanente las 24 horas del día, a los que se suma un centro de coordinación forestal y puestos de mando preparados en caso de que se produzca una emergencia.

Además, para hacer frente a la extinción, el Plan Infomur cuenta con 3 helicópteros con sus correspondientes brigadas forestales helitransportadas, el de vigilancia y un cuarto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, además de brigadas forestales, brigadas de intervención rápida, brigadas municipales y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) y de los ayuntamientos de Murcia y Cartagena.

El operativo, que cuenta con un presupuesto de 20 millones de euros, está organizado desde el Centro de Coordinación Operativa, dependiente de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, donde se ejercen las labores de mando y control, y con la intervención de los efectivos de la Unidad de Defensa contra Incendios Forestales de la Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor.

El consejero, Marcos Ortuño, ha agradecido "el esfuerzo y el trabajo desarrollado por las personas que integran el contingente para proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente". "Es un dispositivo exigente, profesional y capaz, pero sabemos que tenemos que estar alerta porque cuando se trata de incendios forestales siempre existe un margen de riesgo", ha explicado, antes de reiterar la importancia de la colaboración de todos los ciudadanos porque "proteger nuestro entorno natural nos involucra a todos".

PREVENCIÓN DURANTE TODO EL AÑO

"Nuestro objetivo no es sólo apagar incendios cuando se producen, sino reducir el riesgo y hacer que nuestros espacios forestales estén mejor preparados ante la sequía y las altas temperaturas", ha señalado Ortuño.

En este sentido, ha destacado la planificación de los trabajos de prevención que lleva a cabo durante todo el año el Gobierno regional, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, que en los dos últimos años ha invertido 21 millones de euros en gestión forestal.

Estos trabajos, desarrollados en 13.700 hectáreas en los montes más afectados por la sequía, el estrés hídrico y el decaimiento forestal, ha reducido combustible vegetal, mejorado caminos forestales y reforzado la protección de espacios próximos a zonas urbanas.

111 CONATOS

Los efectivos del Plan Especial de Protección Civil para Incendios Forestales han intervenido entre el pasado 1 de junio y el 5 de agosto en un total de 134 incendios que afectaron a 628,77 hectáreas, de los que 111 se quedaron en conato.

De estos 134 siniestros, 53 se produjeron en suelo forestal -frente a 51 en el mismo período de 2025- y 81 en agrícola -frente a 39 el pasado año-.