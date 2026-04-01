El Plan Infomur movilizará a 450 personas diarias para la vigilancia y extinción de incendios este verano

Archivo - Efectivos del Plan Infomur extinguen un incendio junto al Santuario de la Vera Cruz en Caravaca - CEIS - Archivo

MURCIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, ha aprobado el dispositivo del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia para Incendios Forestales de la Región de Murcia (Plan Infomur) para el periodo del 1 de abril de 2026 al 31 de marzo de 2027, que prevé la organización y los procedimientos de actuación destinados a proteger personas y bienes y el medio ambiente en caso de incendio forestal.

El Plan movilizará a diario a más de 450 personas en sus dispositivos de coordinación, vigilancia y extinción para actuar con la máxima eficacia ante cualquier emergencia, según ha informado el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño.

El programa regula los mecanismos y procedimientos de coordinación con el plan estatal, establece los sistemas de articulación con los ayuntamientos y zonifica el territorio en función del riesgo y las previsibles consecuencias de los incendios forestales, además de desarrollar planes de autoprotección y prevención al objeto de reducir y minimizar los riesgos.

En cuanto a los períodos de peligro de incendios forestales, establece como época de riesgo alto entre el día 1 de junio y el 30 de septiembre, cuando se está en máxima alerta y toda la disponibilidad de medios.

Con riesgo medio se delimitan dos períodos, del 1 de abril al 31 de mayo y del 1 de octubre al 31 de octubre de 2026 y, por último, con riesgo bajo incluye el período del 1 de noviembre de 2026 a 31 de marzo de 2027.

La estructura de coordinación está integrada, entre otros medios, por el Centro de Coordinación Operativa (CECOP), ubicado en la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, y el Centro de Coordinación Forestal (CECOFOR), dependiente de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, adscrita a la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor.

Para efectuar las labores de vigilancia, el plan dispone en la época de peligro alto de 20 puntos fijos distribuidos estratégicamente por los principales espacios naturales de la Región y un helicóptero de vigilancia y coordinación que sobrevuela a diario los principales espacios naturales. A estos se sumarán voluntarios de Protección Civil municipales en vigilancia móvil.

Respecto a las tareas de extinción, el dispositivo cuenta con tres helicópteros que, además de su capacidad de descarga de agua, pueden transportar brigadas forestales.

Tienen base en Alcantarilla, Sierra de la Pila (Abarán) y Zarcilla de Ramos (Lorca), a los que se suma un cuarto helicóptero, de titularidad del Estado, en la época de peligro alto, localizado en la base de La Alberquilla (Caravaca de la Cruz).

El dispositivo de extinción está integrado asimismo por 19 brigadas forestales terrestres, 5 brigadas de intervención rápida, 11 brigadas municipales de pronto auxilio y 145 bomberos diarios del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y de los ayuntamientos de Murcia y Cartagena. Este operativo se completa con personal voluntario de protección civil de los ayuntamientos.

El Plan Infomur contempla también la 'Columna de Acción Exterior', que es la unidad básica de desplazamiento de medios terrestres que se traslada en caso de necesidad a otra comunidad autónoma.

El año pasado intervinieron con motivo de los incendios forestales de Cáceres, hasta donde se desplazaron durante seis días casi medio centenar de profesionales y una decena de vehículos, que colaboraron en la estabilización de más de 20.000 hectáreas afectadas por el fuego.

COBERTURA TEMPORAL DE BOMBEROS

Ortuño ha informado de que este miércoles el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publica el procedimiento extraordinario para cubrir aproximadamente unas 50 plazas temporales mediante comisión de servicios.

El objetivo es que bomberos de cualquier punto de España puedan prestar sus servicios de forma temporal en el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia.

"Esto que demuestra que estamos cumpliendo punto por punto nuestra hoja de ruta para reforzar la plantilla del Consorcio y para mejorar la prestación del servicio en los parques de bomberos de la Región", ha agregado Ortuño.