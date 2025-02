El plan regional de Atracción de Inversiones consigue crear más de 1.400 empleos y atraer 112 proyectos empresariales

CARTAGENA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

El plan regional de Atracción de Inversiones, puesto en marcha por el Gobierno regional a través del Instituto de Fomento (INFO) durante los años 2023 y 2024 ha conseguido generar más de 1.400 empleos y atraer 112 proyectos empresariales, de los cuales algunos ya son realidad y conseguir más de 2.500 millones de euros en inversión. Así lo ha asegurado la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, María Isabel López, que ha comparecido en la Asamblea Regional, a petición del PP, para informar sobre la marcha de las inversiones de la Región.

Durante su intervención, en la que ha realizado un balance sobre las acciones realizadas para captar inversiones en la Región, la consejera ha anunciado que el Gobierno regional está trabajando ya en un nuevo plan para atraer inversiones que ocupe desde el año 2025 hasta el 2027 y que sirva para potenciar las actuaciones realizadas en el plan anterior.

Según ha dicho, el Gobierno regional ha desarrollado una "importante" labor en materia de atracción de inversiones, lo que ha favorecido que la Región haya "consolidado su posición como destino privilegiado". Dicha estrategia está basada en la libertad económica, la estabilidad y el compromiso con la confianza empresarial, ha matizado la consejera.

A su juicio, "la apuesta decidida por la atracción de inversiones" ha permitido impulsar sectores claves para el desarrollo, como la industria, tecnología, logística y energías renovables. "Las empresas se encuentran con un marco regulador diseñado para facilitar su implantación y su expansión", ha afirmado señalando que esto se traduce en "más empleo", competitividad e inversión.

También ha expuesto que desde la puesta en funcionamiento en el año 2001 de la agencia 'Invest in Murcia', se ha trabajado en más de 1.200 proyectos con una inversión conjunta de 34.200 millones de euros. Según ha dicho, a raíz de esto, "se ha logrado el asentamiento de 340, que han generado 14.566 puestos de trabajo" destacando que la tasa de confirmación de estos últimos cinco ejercicios se sitúa en el 50,8%.

Del mismo modo ha destacado el papel de la Unidad de Aceleración de Inversiones (UNAI), que desde la entrada en vigor de la primera Ley de Simplificación en 2015 ha gestionado 261 proyectos, movilizando inversiones por valor de 6.037 millones de euros y con capacidad para generar 8.468 empleos. "La UNAI se ha convertido en una herramienta estratégica para atraer y consolidar inversiones en la Región de Murcia, facilitando el desarrollo empresarial. Su éxito ha servido de referencia para otras comunidades autónomas y países, que han comenzado a implementar iniciativas similares", ha asegurado López durante su intervención.

La consejera también ha avanzado que están trabajando en nuevas estrategias para fortalecer el tejido industrial, como una estrategia de captación de inversiones destinada a Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania, "que son países con mayor stock de inversión extranjera en España. Muchos de sus sectores clave coinciden con sectores de la Región", ha afirmado recordando que la Región es "la séptima comunidad de España en inversión extranjera".

Además de la UNAI, la consejera ha hecho referencia a otras soluciones digitales e interactivas que facilitan la implantación de nuevas empresas, como el Simulador de Trámites, que permite realizar análisis financieros de proyectos empresariales; la plataforma 'Encuentra tu sitio', diseñada para identificar la mejor ubicación para establecerse; o la Calculadora de Costes de Implantación, que ayuda a estimar los gastos asociados al inicio de un negocio.

Por parte de los Grupos Parlamentarios, la diputada del PP Mari Ángeles Román ha recordado que en los últimos años la Región "ha experimentado un incremento significativo en la llegada de inversiones por una estrategia bien definida". Ha comparado la situación de la Región con la de otras comunidades autónomas donde las empresas "encuentran dificultades burocráticas y altos niveles de fiscalidad, nuestra Región ofrece un entorno seguro y atractivo para las empresas". La diputada del PP considera que el Plan de Atracción de Inversiones ha sido un pilar fundamental en este logro con el que, ha expuesto, "se han llegado a captar más de 2.500 millones de euros en inversiones, atraer 112 nuevos proyectos empresariales y generar más de 4.000 empleos".

El socialista Alfonso Martínez, por su parte, ha advertido a la consejera que la Región de Murcia "que nos quiere vender es más un deseo que una realidad". Según ha afirmado, la situación "idílica que nos cuenta no es la que vive la gente. Nos vende una situación económica que no existe". Entre los datos que ha aportado destaca que entre 2021 y el tercer trimestre de 2024, el PIB regional está 3,9 puntos por debajo de España. "Si analizamos la renta per cápita, vemos que desde la Transición democrática siempre hemos estado 17 puntos por debajo que el resto de España". Además, ha apuntado que 220.000 personas en la Región viven con una renta inferior a 7.000 euros anuales.

Desde VOX, la diputada Virginia Martínez considera que la consejera ha intentado "vender humo" durante su comparecencia. "A eso nos tiene acostumbrados el PP, a presentar grandes comparecencias para presentar grandes proyectos que luego quedan en nada", ha afirmado señalando que la "cruda realidad" de la Región es que la deuda de la Comunidad "se sitúa en 13.235 millones de euros en el segundo trimestre del año pasado, esto equivale al 32% del PIB regional", ha advertido.

Además, ha señalado que este año también se han incrementado los concursos de acreedores y "la comunidad registró en enero una reducción del 14% en la creación de empresas". En cuanto a las inversiones enunciadas por la consejera, ha expuesto que "lo único que han variado ha sido en un 0,6% de incremento de contratos firmados pro la Región y el 50% fueron temporales". Asimismo, ha exigido "eliminar gasto improductivo, reducir el tamaño de la Administración y el tamaño de la burocracia. Esa es la mejor inversión que podrían hacer".

Las críticas también han continuado por parte de Podemos. María Marín ha pedido conocer "la previsión real" y ha advertido que el Gobierno regional "tenía depositadas muchas esperanzas y grandes titulares con proyectos como Contentpolis o el Paramount Park". La parlamentaria ha ido realizando un recorrido por anuncios de planes que no se han llevado a cabo. "Solo de los titulares la gente no come y desde hace más de 20 años llevan lanzando anuncios a bombo y platillo que nunca llegan a buen puerto", ha dicho, por lo que ha pedido a la consejera que "no jueguen con la ilusión de la gente".