La plataforma 'QReclama permitirá a los ciudadanos presentar reclamaciones de consumo

Presentación de 'QReclama' - CARM

MURCIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través de la Dirección General de Consumo, ha lanzado la plataforma 'QReclama', un nuevo sistema digital que permitirá a los ciudadanos presentar reclamaciones de consumo.

Se trata de un sistema digital que permite a los ciudadanos presentar reclamaciones "de forma rápida, sencilla y sin papeleos, directamente desde su teléfono móvil", ha explicado la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, durante el acto de presentación, según han informado desde el Ejecutivo regional.

La herramienta, gratuita y de carácter voluntario, está dirigida tanto a consumidores como a empresas, y permite presentar reclamaciones en cuestión de segundos mediante el escaneo de un código QR, sin necesidad de descargar aplicaciones ni contar con certificados digitales.

En este sentido, la consejera ha subrayado que "con esta iniciativa, como con todas las orientadas a la simplificación administrativa, desde el Gobierno regional queremos facilitar el ejercicio de los derechos de los consumidores, eliminando barreras burocráticas y haciendo los trámites más accesibles y ágiles".

Asimismo, López Aragón ha explicado que 'QReclama' también aporta ventajas al tejido empresarial, ya que "es una herramienta muy útil para las empresas, porque les permite mejorar la atención al cliente, gestionar incidencias de forma más eficiente y reforzar la transparencia en su relación con los consumidores".

La plataforma es fruto del trabajo conjunto entre la Administración regional y el tejido empresarial, con la participación de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería (HoyTú), y no sustituye al sistema tradicional en papel, sino que lo complementa, garantizando que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos.

La puesta en marcha de esta iniciativa "sitúa a la Región de Murcia entre las comunidades más avanzadas en este ámbito", ha afirmado destacó la consejera, quien ha señalado que es la cuarta comunidad autónoma en poner en marcha este sistema, "lo que demuestra nuestro compromiso con la innovación, con la mejora continua de los servicios públicos y con la simplificación administrativa, tanto para consumidores, como para empresarios y trabajadores".