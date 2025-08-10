Platemur se sitúa en Fase de Preemergencia por temperaturas de 40º este lunes en la Vega del Segura

MURCIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia ha activado su Plan Territorial, Platemur, ante el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por las altas temperaturas que se alcanzarán este lunes en la Región.

La Aemet ha emitido un boletín de aviso de fenómenos meteorológicos adversos por temperaturas máximas. Se espera que se pueda llegar a los 40º C en la Vega del Segura, lo que supone aviso de nivel naranja, y los 39º C en Altiplano, estableciéndose así aviso de nivel amarillo en esta zona.

Ambos avisos están establecido entre las 13.00 y las 21.00 horas, con una probabilidad de entre el 40 y el 70%.