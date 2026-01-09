El Pleno aprueba de forma inicial los Presupuestos de 2026 del Ayuntamiento de Cartagena

Reunión del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

MURCIA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena se ha reunido este 9 de enero de forma extraordinaria para modificar el Plan Económico Financiero 2025-2026, así como aprobar de forma inicial el Presupuesto General de 2026. El concejal de Hacienda, Ignacio Jáudenes, ha sido el encargado de presentar ambas iniciativas del Gobierno municipal en esta sesión plenaria presidida por la alcaldesa Noelia Arroyo.

La aprobación inicial del presupuesto ha salido adelante con los votos favorables de los ediles del Gobierno municipal, de PP y VOX. El resto de concejales ha votado en contra, excepto la edil no adscrita, María Dolores Ruiz, que se ha abstenido. No se ha aprobado ninguna de las 59 enmiendas presentadas.

La alcaldesa Noelia Arroyo ha resaltado que esta aprobación inicial de los presupuestos "es una muestra de que Cartagena funciona y de la responsabilidad que tiene el Ejecutivo local con su acuerdo de gobierno y con todo el municipio; mediante una gestión responsable que favorezca la participación, la descentralización, la conciliación de las familias, la vivienda asequible, la urbanización de solares, refuerzo de seguridad con nuevos cuarteles de Policía Local, más inversiones para que Cartagena siga avanzando con unos presupuestos saneados y con superávit, así como el empleo, con bonificaciones para la creación de puestos de trabajo, y ahora especial interés en el futuro de Sabic".

Arroyo ha enumerado algunos de los avances "en las cosas que más importan a Cartagena", como el doble de fondos para juntas municipales y distritos desde el principio de la legislatura; o que se completa un programa de 9 millones de euros solo en la excavación arqueológica de los dos grandes edificios romanos: anfiteatro y teatro.

Del mismo modo, los mayores tendrán recursos para atención a domicilio que triplican los del comienzo de la legislatura; se consolidan las ayudas a la natalidad y se amplía a 1.000 la oferta de plazas gratuitas de educación.

La regidora informó hace unos días que el presupuesto de 2026 cuenta con 288 millones de euros. Y que con ello el Consistorio prioriza la seguridad, la vivienda y el empleo con menos impuestos y más descentralización. También detalló que los presupuestos prevén un superávit de 4,5 millones de euros y una reducción de la deuda, que se sitúa en el 26 por ciento, "muy lejos del límite legal del 110 por ciento". Las inversiones en ejecución actualmente superan los 66,7 millones, a los que se deben sumar los 15,4 millones incluidos en el presupuesto del próximo año.

INVERSIONES GARANTIZADAS SIN SUBIR IMPUESTOS

Desde el año 2023, el acumulado de inversiones del Ayuntamiento de Cartagena se sitúa por encima de los 91,5 millones. Entre los proyectos de inversión en curso están el Anfiteatro Romano, la musealización del submarino Tonina o la ampliación de la planta de tratamiento de residuos.

La modificación del Plan Económico Financiero 2025-2026 ha sido aprobada con los votos a favor de los ediles del Gobierno municipal, de PP y VOX, y la concejal no adscrita María Dolores Ruiz. El resto de concejales han votado en contra.

El concejal de Hacienda ha explicado que el nuevo Plan Económico supone este año una financiación de cerca de 10 millones de euros mediante préstamos. Y ha defendido que se esta inyección económica se puede solicitar gracias al buen nivel de endeudamiento de las arcas municipales. En este sentido, Jáudenes ha destacado que este 2026 el Consistorio amortizará 10,5 millones de euros de préstamos, que es una cantidad superior al crédito que se va a solicitar. Tal y como comentó la alcaldesa hace unos días y hoy en el pleno el edil de Hacienda.

La motivación de recurrir a esta vía de financiación se debe a la obligación de cumplir con las subidas salariales de la plantilla municipal impuestas por el Estado, así como sus cargas sociales. Arroyo apostilló que, a pesar de tener que asumir decisiones externas como la subida salarial, que supone un coste extra de nueve millones de euros, "hemos logrado unas cuentas que incrementan la inversión, mejoran los servicios y protegen la economía de los vecinos".