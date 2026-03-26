Pleno Ayuntamiento aprueba definitivamente la concesión de los Honores y Distinciones de Murcia 2026

MURCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado de forma definitiva la concesión de los Honores y Distinciones de la Ciudad de Murcia correspondientes al año 2026, que se entregarán el próximo mes de mayo con motivo del aniversario del concejo de Murcia.

El acuerdo, respaldado por unanimidad de los grupos políticos, pone de relieve la voluntad del Consistorio capitalino de reconocer a personas y entidades cuya dedicación y compromiso han elevado y proyectado el nombre de la ciudad de Murcia.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, durante la sesión plenaria del mes de marzo ha expresado su "más profundo reconocimiento institucional a todos los grupos por la generosidad y, como digo, ese alto sentimiento institucional que tienen todos ustedes. Y, si me lo permiten, en mucha menor escala y muchos escalones por debajo, mi agradecimiento personal, sentido y sincero por su impecable comportamiento".

Así, el Ayuntamiento de Murcia entregará el próximo mes de mayo la Medalla de Oro de la Ciudad de Murcia a Astrapace, asociación que cumple 45 años desarrollando una labor esencial en la atención integral a personas con parálisis cerebral, discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista y patologías afines.

Igualmente, el Bando de la Huerta también recibe la Medalla de Oro con motivo de su 175 aniversario. Fiesta declarada de Interés Turístico Internacional, constituye uno de los principales símbolos identitarios de Murcia por su capacidad para preservar y difundir la tradición huertana y proyectar la imagen del municipio.

El Ayuntamiento premia con la Medalla de Oro al UCAM Murcia Club de Baloncesto, que celebra su 40 aniversario consolidado como embajador deportivo de la ciudad en la Liga Endesa y en competiciones europeas, con una firme apuesta por el deporte base y la formación en valores.

En el ámbito social y sanitario, Medalla de Oro a Proyecto Hombre, entidad que desde hace 30 años desempeña una labor fundamental en la prevención y tratamiento de adicciones, con una metodología reconocida y un impacto transformador en miles de familias murcianas.

De igual modo, el Pleno ha aprobado conceder la Medalla de Oro a la Asociación Pupaclown, cuya labor ha supuesto un antes y un después en la humanización de la atención sanitaria infantil en los hospitales de la ciudad, así como en la promoción de la cultura accesible.

En el ámbito cultural y tradicional, la Medalla de Oro recae en el Grupo de Coros y Danzas 'Virgen de los Peligros', que cumple 50 años dedicados a la conservación y difusión del folclore murciano a través de actuaciones, publicaciones y formación artística, según informa el Consistorio en un comunicado.

El artista Antonio Ballester Les Ventes recibe el título de Hijo Adoptivo de la Ciudad de Murcia, a título póstumo, en reconocimiento a su estrecha vinculación con Murcia y a su destacada aportación a la vida cultural y artística local.

Por otro lado, la distinción de Hija Adoptiva de la ciudad se entregará a la cantante Rozalén, cuya trayectoria profesional comenzó en Murcia durante su etapa universitaria y que ha mantenido desde entonces un vínculo constante con la ciudad, a la que contribuye a proyectar positivamente en el ámbito nacional e internacional.