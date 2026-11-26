El concejal de Comercio, Jesús Pacheco - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado inicialmente este jueves la nueva Ordenanza reguladora de la Venta Ambulante, que actualizará la normativa vigente para adaptar la regulación de los mercados, mercadillos y de la venta no sedentaria en el municipio a las actuales necesidades del sector, según ha informado el Consistorio.

Tras este acuerdo, el texto se someterá a un periodo de exposición pública de 30 días durante el que ciudadanía y colectivos podrán presentar alegaciones y sugerencias antes de su aprobación definitiva.

La nueva normativa es resultado de un proceso de trabajo desarrollado junto a representantes del sector, cuyas aportaciones han sido incorporadas durante la elaboración de la propuesta.

Entre las principales novedades figura la ampliación de la vigencia de las autorizaciones para los mercados semanales: frente al límite máximo de cuatro años recogido en la regulación anterior, se establecen autorizaciones de entre ocho y doce años, prorrogables por otros doce años o hasta la jubilación del titular.

Para el resto de las modalidades, se prevén autorizaciones de hasta ocho años con posibilidad de prórroga por cuatro años adicionales.

Asimismo, se modifica el régimen de transmisiones y subrogaciones, permitiendo transmitir las autorizaciones a cualquier persona física o jurídica que reúna los requisitos establecidos y ampliando de uno a seis meses el plazo para solicitar la subrogación en supuestos de fallecimiento, incapacidad o jubilación.

Otro de los aspectos regulados es la celebración de mercadillos en suelo privado, a los que la ordenanza dedica un capítulo específico con requisitos relativos a la compatibilidad urbanística, la seguridad, la limpieza y la responsabilidad civil de los promotores.

La normativa incorpora la creación de un Registro Municipal de Venta Ambulante, conectado con los distintos servicios municipales vinculados a esta actividad, e introduce un procedimiento de concesión de autorizaciones basado en principios de publicidad, concurrencia competitiva, igualdad y transparencia.

Igualmente, prevé una mayor participación de los representantes del sector en las decisiones que afecten al desarrollo de la actividad y actualiza el régimen de infracciones y obligaciones para adaptarlo a las necesidades actuales.

NUEVAS MODALIDADES Y CONTROL ALIMENTARIO

Entre las novedades del texto figura la regulación específica de los vehículos tienda o 'food trucks', una modalidad que no aparecía contemplada en la normativa anterior y que quedará vinculada a eventos singulares y otros espacios autorizados, siempre con el cumplimiento de los requisitos técnicos y sanitarios exigidos.

Además, se incorporan especificaciones para la instalación de los puestos en aspectos relacionados con la seguridad y la organización de estos espacios, con el fin de mejorar la homogeneidad y la accesibilidad.

En materia alimentaria, la ordenanza actualiza y detalla los productos cuya venta podrá realizarse según el tipo de mercado o evento, diferenciando entre mercados públicos y privados, romerías, la Feria de Todos los Santos o la Muestra de Artesanía de Navidad, entre otros espacios.