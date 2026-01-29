Pleno del Ayuntamiento de Murcia respalda las reivindicaciones del sector agroalimentario con una moción de apoyo

El concejal del Ayuntamiento de Murcia Antonio Navarro - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado una moción de apoyo al sector agroalimentario, mostrando su respaldo a las reivindicaciones de agricultores y regantes de la Región de Murcia, así como para reclamar una Política Agraria Común (PAC) que "no ponga en peligro el futuro, una política comercial justa con terceros países, que no se aplique Mercosur hasta que no quede garantizada la reciprocidad mediante la aplicación de cláusulas espejo, auditorías en origen e inspecciones en fronteras, y la oposición al recorte del trasvase Tajo-Segura, entre otras demandas de los agricultores y regantes de la Región".

La moción reconoce que el sector agroalimentario "es esencial para la economía regional, da trabajo a miles de familias y garantiza el abastecimiento alimentario de España y Europa, como quedó acreditado durante los momentos más difíciles de la pandemia".

"La situación, recoge, no aguanta más y es urgente adoptar soluciones a la problemática del sector que está sufriendo la tormenta perfecta y se encuentra en una coyuntura insostenible", por lo que, desde el Ayuntamiento de Murcia "se insta al Gobierno de España la adopción de medidas eficaces en consenso con las organizaciones agrarias".

Asimismo, el texto advierte que "el incremento de los caudales ecológicos podría reducir hasta en 100 hectómetros cúbicos anuales los recursos disponibles, con un impacto relevante sobre la economía regional, la producción y el empleo".

En este sentido, el Pleno ya ha aprobado en reiteradas ocasiones diferentes acuerdos en apoyo del acueducto y en contra del Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo, y subraya que "el sector necesita el agua para mantener su actividad y su papel como motor de desarrollo".

La moción también incide en la necesidad de "disponer de una política agrícola y de agua seria y solvente, integradora, consensuada y solidaria, que permita garantizar el desarrollo socioeconómico y el futuro de la Región de Murcia".

Asimismo, se recoge la necesidad de que "los agricultores puedan competir en igualdad de condiciones con los productos procedentes de terceros países, cumpliendo los mismos estándares laborales, medioambientales, sanitarios y de trazabilidad, así como las mismas exigencias en sanidad vegetal y seguridad alimentaria".

El acuerdo pone de manifiesto "la preocupación por el recorte de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) en la Región de Murcia y la incertidumbre que esta situación genera en el tejido agroalimentario, en las familias vinculadas al sector y en el conjunto de la economía regional".

El Pleno del Ayuntamiento de Murcia considera que el sector agroalimentario "es un ejemplo de eficiencia y sostenibilidad, apoya sus demandas que considera justas y que se debe poner fin a los agravios que los regantes y los agricultores murcianos están soportando".