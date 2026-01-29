El Pleno de Cartagena apoya a los trabajadores de SABIC y rechaza el cierra de la planta

Pleno del Ayuntamiento de Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena ha aprobado este jueves una declaración institucional para mostrar "su apoyo y solidaridad" con la plantilla de la factoría de SABIC en Cartagena, declaración de la que se ha dado traslado a la empresa, al Gobierno regional y al ministro de Industria.

En ella, el Ayuntamiento de Cartagena traslada su apoyo a los trabajadores de SABIC y a sus familias tras las noticias sobre la venta de la planta de La Aljorra al fondo alemán Mutares y el cierre de una de sus unidades.

La Corporación municipal expresa su rechazo al cierre de la planta Lexan 1 que pone en riesgo varios cientos de puestos de trabajo directos y miles de empleos indirectos vinculados a la actividad de la planta.

En este sentido, el Ayuntamiento de Cartagena ha querido recordad a la empresa SABIC y a Mutares que los terrenos para la instalación de la factoría en Cartagena se realizaron de manera gratuita. Un "esfuerzo pagado con presupuesto público por todos los ciudadanos y ciudadanas y que se ha mantenido a lo largo de los años con decenas de millones de euros en subvenciones y apoyo económico", han señalado.

Además, la Corporación municipal considera "prioritario preservar el empleo y la continuidad de la actividad industrial en Cartagena y asume el liderazgo y la responsabilidad de este objetivo". Así, el Ayuntamiento, en el seno de la Mesa de la Formación de las Nuevas Industrias, impulsará las actuaciones necesarias encaminadas a cumplir con el mencionado fin.

Por ello, el Ayuntamiento ha expresado su "solidaridad" con la plantilla y ha asegurado que "respalda sus reivindicaciones de estabilidad, información y garantías de futuro".

Asimismo, el Ayuntamiento de Cartagena insta a la dirección de SABIC y a la empresa Mutares a entablar "de inmediato" un diálogo con el comité de empresa -con mediación de las administraciones públicas- para aportar certidumbre sobre el futuro de la planta y asumir sus responsabilidades con los trabajadores.

De este modo, les piden garantías de mantenimiento de todos los puestos de trabajo, la actividad y evitar despidos, así como un plan que asegure la continuidad productiva en La Aljorra, con mantenimiento de capacidades, inversiones y seguridad industrial, mediante la realización de las inversiones necesarias de modernización y actualización de las instalaciones de Cartagena, y con la puesta en marcha una hoja de ruta que ofrezca a los trabajadores garantías sobre la continuidad de la actividad y tranquilidad acerca de su futuro laboral.

También solicitan un plan social que garantice la salida digna de cualquier empleado y oportunidades de recolocación o reindustrialización, con soluciones pactadas y no traumáticas, con medidas de protección laboral y social para toda la plantilla y las empresas auxiliares e información completa y periódica sobre la situación de la factoría en Cartagena, así como una negociación real con la representación legal de los trabajadores.

En esta declaración, el Ayuntamiento reafirma su disposición a colaborar en cuantas actuaciones faciliten la protección del empleo y el futuro industrial de Cartagena. También se compromete a mantener una interlocución permanente con la plantilla y sus representantes para canalizar iniciativas y trasladar la situación a los ámbitos donde corresponda adoptar decisiones.

Igualmente, pone a disposición de los trabajadores recursos municipales como la Mesa de Formación para Nuevas Industrias, con el fin de facilitar la reorientación profesional de esta plantilla altamente cualificada hacia sectores emergentes que se están expandiendo en el municipio.

La Corporación, finaliza el escrito, hace un llamamiento a la unidad de acción entre las administraciones local, regional y nacional y los agentes sociales, con el objetivo de defender el empleo, sostener la industria y dar certezas a las familias afectadas.