El Pleno de Murcia aprueba una declaración institucional en apoyo a las víctimas de accidente de Urda

MURCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Ayuntamiento de Murcia ha aprobado por unanimidad este jueves una declaración institucional en apoyo a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y en reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos del Seguridad del Estado.

Esta declaración se trasladará al Ayuntamiento de Urda, al Gobierno de Castilla-La Mancha, a la Comunidad de Madrid y a la Junta de Andalucía "como testimonio del cariño, el respeto y la solidaridad de todos los murcianos con las víctimas y con sus familias", ha explicado la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez.

Asimismo, la Corporación Municipal ha acordado retirar las mociones previstas para este jueves y aplazar el debate político, incluido el relativo a los presupuestos de 2027, y solo votar los acuerdos administrativos.

"Sabemos que ninguna palabra puede aliviar una pérdida tan dolorosa, pero queremos que sientan que no están solos y que el municipio de Murcia les acompaña en estos momentos tan difíciles", reza esta declaración institucional.

Asimismo, el acuerdo afirma que "hay días en los que el dolor de tantas familias nos obliga a detenernos, a guardar silencio y a recordar lo verdaderamente importante".

El acuerdo traslada las condolencias a las familias de los fallecidos y desea una "pronta y completa" recuperación a todos los heridos. Además, tiene unas palabras de "reconocimiento y gratitud" a los profesionales sanitarios, bomberos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, equipos de emergencia, voluntarios y periodistas que trabajan en la zona.

El Ayuntamiento de Murcia ha suspendido su agenda institucional para este jueves.