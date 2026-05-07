La población de la Región de Murcia crece un 0,33% en el primer trimestre, tercer dato más elevado por CCAA

Archivo - Gente paseando - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/MURCIA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La población de la Región de Murcia ha crecido un 0,33% en el primer trimestre del año en comparación con los últimos tres meses de 2025, hasta alcanzar las 1.610.999 personas, según los datos provisionales publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, el aumento registrado en la Región es el tercero más elevado por autonomías, tras los anotados por Comunidad Valenciana (+0,39%) y Castilla-La Mancha (+0,36%).

A 1 de abril de 2026, la población murciana alcanzaba las 1.610.999 personas, de las que 806.639 eran hombres y el resto, 804.360, mujeres. Del total, 1.342.905 tenían la nacionalidad española y 268.094 eran extranjeros.

Según la estadística del INE, el número de hogares de la Región se situó, a comienzos del segundo trimestre del año en curso, en 592.478, un 1,8% más que en abril de 2025. De ellos, 144.436 estaba formado por un miembro; 157.975, por dos; 118.896, por tres; y 171.171, por cuatro o más.

Además, la Región lideró el tamaño medio de los hogares en España, con 2,70 miembros, solo superado por los datos de las ciudades autónomas de Ceuta (3,08) y Melilla (3,14).

Todas las comunidades, a excepción de Canarias y de la ciudad autónoma de Melilla, aumentaron su población en el primer trimestre del año. Los aumentos más tenues se dieron en Extremadura, que solo ganó cinco habitantes, y Galicia, con un crecimiento del 0,08%.