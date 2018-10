Podemos critica Gobierno "culpabilice" a víctimas de no usar los CAVI cuando solo aporta 0,8% a políticas de igualdad

Publicado 26/02/2018 15:37:04 CET

MURCIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad y Feminismos LGTBI de Podemos Región de Murcia, Concha García Altares, denuncia que "el mismo gobierno que aporta solo un 0,8 por ciento a las políticas de igualdad, culpabiliza a las víctimas de no haber usado los CAVI".

Así ha señalado que "sin una dotación presupuestaria suficiente no acabaremos con esta realidad tan desgarradora" y ha manifestado que ante los cuatro casos de violencia de género, acontecidos durante tan sólo tres días en la Región de Murcia, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, no puede "eludir su responsabilidad, afirmando que en estos casos de violencia machista las mujeres no habían utilizado los servicios de CAVI".

"No se puede culpabilizar a las víctimas de violencia genero, sino más bien hay que hacer una profunda reflexión sobre si sirven los mecanismos de protección y los protocolos actuales, y a la vista está que no", ha afirmado Concha García Altares.

Por este motivo, desde la Secretaría de Igualdad y Feminismos LGTBI de Podemos Región de Murcia, García Altares ha insistido en que "el gobierno regional tiene que dotar presupuestariamente a las políticas de Igualdad efectiva, porque un 0,8 por ciento en el Presupuesto regional destinado a este fin, no pasa de ser un mero escaparate, una declaración de vagas intenciones que deja absolutamente desprotegidas a las mujeres víctimas de violencia de género".

Finalmente, Concha García Altares ha exigido al Gobierno regional "un compromiso serio contra la violencia machista que vaya acompañado de unos presupuestos y una financiación suficiente" para "poner en marcha todos los recursos necesarios para acabar con la violencia contra las mujeres", y les ha convidado a que "no miren a otro lado y se posicionen a favor de la igualdad, también en actos como la huelga del 8 de Marzo".