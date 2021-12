Podemos critica la "marcha atrás" de López Miras con el certificado Covid mientras impone "restricciones inviables"

MURCIA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha criticado la "marcha atrás" del presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, con el certificado Covid mientras imponen "restricciones de aforo inviables", según informaron fuentes de la formación morada en un comunicado.

Y es que el límite de aforo al 30% "condena al cierre a la inmensa mayoría de pequeños empresarios del ocio nocturno y la cultura", según han transmitido este jueves los miembros de la asociación de salas de conciertos Murcia Live!, quienes han mantenido una reunión con Podemos para trasladar su "malestar" por las últimas medidas promulgadas por el Gobierno regional para restringir la actividad de la hostelería.

El secretario regional de comunicación de Podemos, Víctor Egío, se ha mostrado "a favor de que se tomen medidas ante la escalada de contagios", pero ha considerado que las medidas que está tomando el Gobierno regional "no son eficaces porque son contradictorias".

Egío ha asegurado que la mayoría de la población "no tiene ningún problema con el certificado covid, de igual modo que no lo tienen la patronal de la hostelería o las salas de conciertos", por lo que no se entiende que el Gobierno regional esté "poniendo sobre la mesa restricciones muy fuertes de aforo, mientras se sigue sin pedir el certificado covid obligatoriamente en todos los sectores".

Para el secretario de comunicación de Podemos, la explicación de estas contradicciones hay que buscarla en que "un sector negacionista, el sector de la ultraderecha que es el que mantiene a López Miras en el gobierno" y que es el que "está condicionando todas las políticas del Gobierno regional, tanto a nivel educativo como a nivel sanitario, poniendo en riesgo la salud pública".

Además, ha criticado que López Miras no haya implantado la obligatoriedad del certificado Covid sin excepciones en todos los sectores, después de anunciarlo a principios de semana. Egío ha vaticinado que estas medidas "serán completamente ineficaces y sólo lograrán ahondar aún más en la crisis que viven desde hace más de un año la cultura y el ocio".

Desde Podemos reclaman "ayudas al sector, que hasta ahora han brillado por su ausencia" y remarcan que "no se pueden poner en marcha medidas de este calado sin establecer compensaciones económicas para trabajadores y pequeñas empresas".

Por otra parte, ha destacado que "mientras se imponen nuevas restricciones en plena campaña navideña, el Gobierno autonómico está aprobando unos presupuestos regionales para 2022 que no prevén más contratación de personal sanitario ni más docentes en las aulas para rebajar el número de alumnos y alumnas por aula".

Contrastan además las restricciones al aforo en locales de ocio, al tiempo que "se disminuyen el número de líneas y frecuencias en el transporte público, como si aquí la gente no se contagiara". En definitiva, Egío critica la incoherencia de un gobierno, el de López Miras, "que presupuesta como si la pandemia ya se hubiera acabado, mientras la toma con la cultura, el ocio y la hostelería".

Por su parte, el presidente de la asociación de salas de conciertos Murcia Live! y propietario de la sala Garaje Beat Club, Isaac Vivero, ha expresado su descontento, ya que tras más de 20 meses de cierre de las salas de conciertos, "desde el primer día" han pedido certificado digital de la Unión Europea "a todo el mundo, ya fueran trabajadores, artistas o público".

Además, ha destacado que no consta ningún contagio en salas de conciertos y asegura que desde el sector han sido "muy estrictos en el cumplimiento del certificado" y no ha entrado absolutamente nadie sin él". Ante esta situación, Vivero ha trasladado que desde Murcia Live! no entienden esta reducción del aforo al 30%, que "supone no poder abrir" y trae consigo cancelaciones de eventos.

"Es imposible; han matado al sector de la sala de conciertos", ha lamentado. Además, el presidente de Murcia Live ha recordado que el sector de la cultura y el ocio "no es un problema, sino que puede incluso ser una solución", ya que "mucha gente que a lo mejor no pensaba vacunarse, están ahora pidiendo cita" ante la restricción autoimpuesta por los locales de exigir el certificado para entrar.