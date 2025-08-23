Podemos exige a López Miras desmarcarse de las críticas de Bendodo a Protección Civil y pida su dimisión

MURCIA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

"Las críticas del Partido Popular a la directora de Protección Civil son inaceptables y requieren una rectificación oficial y urgente". Así lo considera la diputada de Podemos, María Marín, tras los insultos del portavoz del PP, Elías Bendodo, a la directora de Protección Civil Virginia Barcones, a la que llegó a calificar de "pirómana".

Este sábado Marín ha exigido al presidente López Miras "que aclare si está de acuerdo con este insulto a una organización que solo en la Región de Murcia moviliza a más de 1.500 voluntarios en 40 agrupaciones locales, gente que ofrece su tiempo de forma desinteresada para ayudar a otros en los momentos más difíciles".

Desde la formación morada defienden que "el PP de la Región de Murcia no puede esconder la cabeza ni ponerse de perfil ante esta vergüenza". "El que calla otorga", ha afirmado María Marín, "así que si no están de acuerdo con Bendodo que lo digan ya y que pidan su dimisión".

"Por nuestra parte tenemos muy claro que no todo vale. Protección Civil no se toca y no vamos a permitir que el PP manche su nombre", ha concluido.