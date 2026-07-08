Podemos exige a López Miras que se "desmarque" de las declaraciones de Feijóo sobre el absentismo laboral

Imagen de la diputada regional de Podemos, María Marín. - PODEMOS

MURCIA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional de Podemos, María Marín, ha exigido al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que se desmarque de las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre el absentismo laboral y las bajas médicas, según fuentes de la formación.

Marín ha calificado de "ataque vergonzoso a los derechos y a la salud de los trabajadores" las manifestaciones de Feijóo y ha reclamado a López Miras que "se desmarque de esta "deriva ultraliberal" y que condene sus palabras "si no quiere convertirse en cómplice".

Asimismo, ha afirmado que "el problema de la Región de Murcia no es el absentismo como nos quiere hacer creer también la patronal murciana (CROEM)".

En este sentido, ha añadido que "son los sueldos de miseria, los terceros más bajos de España. Son los trabajadores pobres, que son ya cuatro de cada diez. Es la brecha salarial que padecen las mujeres. Son los más de 3.200 accidentes laborales que costaron 37 vidas en 2025. ¿Por qué no hablan de eso?".

La parlamentaria de Podemos también ha asegurado que cuestionar el derecho de un trabajador a acogerse a una baja laboral cuando está enfermo "es solo un anticipo de lo que está por venir si gobiernan la derecha y la ultraderecha".

Finalmente, Marín ha afirmado que "hoy ponen en duda las bajas laborales, y mañana serán las pensiones o las vacaciones" y ha señalado que "desde Podemos vamos a estar con la clase trabajadora frente a esta agenda ultra del PP, Vox y la patronal".