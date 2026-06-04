Podemos exige la retirada de pinos secos de los montes para evitar nuevos incendios como el de Los Garres

1093149.1.260.149.20260604134824 El portavoz de Podemos en la Región de Murcia, Víctor Egío - PODEMOS

MURCIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Podemos en la Región de Murcia, Víctor Egío, ha exigido, "la retirada urgente de un millón de pinos secos que hay en toda la Región de Murcia, y que han convertido los montes en un polvorín".

Egío, desde Puesto de Mando Avanzado del incendio del Parque Regional de El Valle y Carrascoy, en Los Garres, en Murcia, ha afirmado que existen un "cúmulo de negligencias" del Gobierno regional que han provocado el fuego.

Para el portavoz de la formación morada "López Miras es un incompetente que se dedica a todo menos a lo que tiene que dedicarse, y no ha hecho absolutamente nada por prevenir que algo así pueda suceder".

Asimismo, ha hecho referencia a la iniciativa de Podemos aprobada en la Asamblea en junio de 2025 "para instalar el sistema Sideinfo, de cañones y depósitos de agua", en las poblaciones como Los Garres, La Alberca o Santo Ángel, "que están tan cerca del monte". "Pero tampoco se ha hecho absolutamente nada", ha proseguido.

Otra cuestión, ha señalado Egío, es la "protección legal que necesita" El Valle, al que ha calificado como "el pulmón verde de Murcia". "Llevamos 34 años esperando la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales en este Parque Regional", ha apuntado.

Asimismo, ha hecho hincapié, además, en las "condiciones tan precarias" de los bomberos forestales de la Región quienes "llevan meses movilizándose, denunciando la falta de recursos humanos y materiales, y los salarios de miseria que perciben". "Estos días se han jugado aquí la vida, pero apenas cobran el salario mínimo, 1.200 euros, y eso todo el mundo tiene que saberlo", ha denunciado.

Egío ha exigido al presidente regional que comparezca en la Asamblea, y que "venga aquí, a Los Garres, y comparezca delante de los vecinos y cecinas que quieren saber lo que se ha hecho, y sobre todo lo que no se ha hecho para prevenir este desastre".